Diletta Leotta, il matrimonio con Loris Karius sarà a giugno

Che Diletta Leotta e Loris Karius si sposano, non è certo un mistero. La conduttrice TV, mamma della piccola Aria, lo aveva annunciato lo scorso gennaio, spiegando come la proposta di matrimonio risalisse per la verità a diversi mesi prima. Ora, tuttavia, esiste una data. O almeno: esiste il mese. A dirlo è stata la stessa Leotta, ospite di È Sempre Mezzogiorno.

Diletta Leotta sposa a giugno

"Mi sposo a giugno": così Diletta Leotta ha risposto ad Antonella Clerici, e alla sua domanda sull'esitenza di una data per le nozze. Il volto di DAZN ha spiegato di non avere ancora scelto il vestito, e di essere in quella fase di "panico" che precede un matrimonio, con tutto da organizzare e ogni dettaglio da scegliere con cura. La proposta di matrimonio risale alla scorsa estate, ma la coppia ha deciso di viversi in tutta tranquillità la gravidanza e la nascita di Aria, rimandando ogni annuncio. Solamente il 31 gennaio, Diletta ha confessato ai fan la novità, scrivendo su Instagram: "I said yes". Del resto, che i due facessero sul serio, era evidente. Diletta è rimasta incinta pochi mesi dopo aver conosciuto Loris, e lo ha sempre definito l'uomo della sua vita. Sin dal loro primo incontro. La sapeva, che sarebbe stato il padre dei suoi figli. Che lo avrebbe sposato, che con lui avrebbe messo radici. Come nella più romantica delle favole.