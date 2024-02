Hunter Schafer di Euphoria arrestata durante protesta pro-Palestina

La stella della serie televisiva statunitense ideata e scritta da Sam Levinson è stata uno dei 30 dimostranti arrestati durante l'apparizione di Joe Biden al "Late Night with Seth Meyers". Schafer faceva parte di un gruppo di oltre 100 manifestanti che hanno occupato il piano lobby del 30 Rockefeller Plaza lunedì 26 febbraio 2024 per chiedere una tregua nella guerra tra Israele e Gaza, come ha dichiarato il gruppo Jewish Voice for Peace

La star di Euphoria Hunter Schafer è stata arrestata durante una protesta pro-Palestina negli Stati Uniti.

La stella della serie televisiva statunitense ideata e scritta da Sam Levinson è stata uno dei 30 dimostranti arrestati durante l'apparizione di Joe Biden al Late Night with Seth Meyers.

Schafer faceva parte di un gruppo di oltre 100 manifestanti che hanno occupato il piano lobby del 30 Rockefeller Plaza lunedì 26 febbraio 2024 per chiedere una tregua nella guerra tra Israele e Gaza, come ha dichiarato il gruppo Jewish Voice for Peace (dichiarazione riportata dal quotidiano britannico The Guardian in un articolo pubblicato nelle scorse ore).

Hunter Schafer, 25 anni, indossava - come tutti gli altri manifestanti - una maglietta nera con le scritte "Ceasefire Now" e "Not in Our Name". Il gruppo di dimostranti intonava cori come "Lasciate vivere Gaza" mentre il corteo di Biden arrivava nella zona, secondo video e foto dell'evento forniti da Jewish Voice Peace.



Schafer, che come molti manifestanti indossava anche una mascherina, è stata vista seduta a terra in un momento in cui altri alzavano uno striscione dietro di lei con scritto: "Ebrei a Biden: Fermate l'Armamento del Genocidio”.