Diletta Leotta, al Festival di Sanremo con un abito di paillettes

Poche ore fa Diletta Leotta ha condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram alcuni scatti che la ritraggono con il primo look targato Sanremo. Per partecipare alla prima delle numerose feste che ruotano attorno alla kermesse ligure, la conduttrice televisiva e radiofonica ha optato per un abito tempestato di paillettes rosa carne e una pelliccia color corallo. Anche calzature (Casadei), borsa (Birkin di Hermès) e gioielli hanno dato il proprio contributo per impreziosire la mise

Svelato il primo outfit targato Festival di Sanremo (LO SPECIALE - LA DIRETTA) per Diletta Leotta.

Poche ore fa la conduttrice televisiva e radiofonica ha condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram alcuni scatti che la ritraggono con il primo look scelto per gli eventi di queste ore in riviera.



Per partecipare alla prima delle numerose feste che ruotano attorno alla kermesse ligure, Leotta ha optato per un abito tempestato di paillettes rosa carne e una pelliccia color corallo.



Il party in questione si è svolto presso Villa Nobel ed è stato un evento ospitato dalle radio Mediaset per cui Diletta Leotta conduce un programma quotidiano da Sanremo. Purtroppo, come sappiamo, l'allarme bomba ha costretto gli ospiti e i molti cantanti in gara all'Ariston a procedere con l’evacuazione.

La serata dunque non è certo andata come previsto, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Le star, i cantanti e le varie celebrità presenti a Villa Nobel hanno rassicurato i propri fan attraverso gli account social, per far sapere a tutti che stanno bene.



Potete guardare il look completo scelto da Diletta Leotta per la prima festa del Festival di Sanremo nel post da lei condiviso sul suo profilo di Instagram, post che trovate in fondo a questo articolo.