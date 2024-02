Lili Reinhart confessa di soffrire di alopecia in un video su TikTok

A dispetto di altri colleghi del cinema e della tv che usano i social media esclusivamente come vetrina delle proprie vite da sogno , Lili Reinhart ha scelto di mostrarsi senza filtri per parlare in pubblico di una problematica di salute che sta affrontando da qualche tempo. L'attrice del piccolo schermo che si è fatta conoscere dal grande pubblico per il ruolo d i Betty Cooper nella serie televisiva Riverdale , ha parlato della sua recente battaglia contro l'alopecia , patologia che sta combattendo con sedute di terapie laser. L'attrice ha parlato senza mezzi termini del problema e ha pubblicato un video su TikTok nel quale si mostra impegnata con un trattamento . L'alopecia, che sta evidentemente comportando la perdita dei capelli da parte della star, è collegata alla depressione di cui Reinhart soffre da anni.

La Generazione Z, ovvero quella dei nati tra gli anni Novanta e i primi del Duemila, non ci sta a tacere sulle problematiche, anche comuni, che affiggono molte persone ma di cui si fa ancora fatica a parlare. Quando ha parlato delle problematiche di salute mentale da cui è affetta da diversi anni Lili Reinhart ha sottolineato proprio questo: poiché c'è una certa ritrosia a parlare di determinati problemi di salute , lo avrebbe fatto lei, con ogni mezzo. Ecco perché l'attrice ha svelato di avere l'alopecia sui social media con un video su TikTok , un mezzo velocissimo grazie al quale non avrebbe dovuto dare troppe spiegazioni . L'alopecia le è stata diagnosticata e non è più il caso di nascondersi. L'attrice si sta sottoponendo a delle sedute di laser con la luce rossa che stimolano la ricrescita dei capelli e quindi sta trascorrendo del tempo prendendosi cura di sé. La causa dell'alopecia è legata a una grave crisi depressiva che non è nuova per la ventisettenne. Da anni, infatti, ha ammesso di essere affetta da depressione parlandone apertamente in diverse interviste .

Reinhart, una star autentica e libera



Lili Reinhart sta raccogliendo la solidarietà dei suoi fan sotto al video pubblicato su Tiktok in cui ha fornito aggiornamenti i follower, oltre sei mila solo sulla piattaforma, sulla sua nuova quotidianità.

Il clamore, anche mediatico, sulla sua nuova patologia ha indotto l'attrice a scrivere nelle Stories che non era sua intenzione suscitare un polverone e dare un nuovo argomento di cui parlare ai giornali ma lo sfogo è stato rimosso qualche ora dopo e non è più visibile.

La star della tv, anche nel cast di Le ragazze di Wall Street - Business Is Business, non è nuova a prese di posizione perentorie su tematiche come ansia, depressione e body positivity, che la toccano molto da vicino e di cui ha parlato pubblicamente.

Sull'accettazione del corpo, ad esempio, si è schierata apertamente contro la dittatura delle diete a cui lei stessa ha dovuto sottoporsi ma a cui non intende più cedere.

Portavoce di un punto di vista positivo (lei stessa ha ammesso che non ha mai terminato il suo percorso per uscire dalla depressione), Reinhart è molto ascoltata dai suoi coetanei e dai giovanissimi, verso i quali si sente responsabile in virtù della sua visibilità. A tutti, come a sé stessa, consiglia sempre la strada dell'autenticità, unica via per sentirsi liberi.