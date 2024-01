Milano Tattoo Convention 2024, tutto pronto per l'evento

La 27esima edizione della Milano Tattoo Convention è alle porte con la nuova location del Superstudio Maxi via Moncucco 25 che ospiterà dal 26 al 28 gennaio 2024, 500 artisti provenienti da tutto il mondo. Un evento annuale diventato un punto di riferimento per gli appassionati di tatuaggi, artisti e semplici curiosi, attirando l'attenzione non solo in Europa ma in tutto il mondo