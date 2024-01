Ashley Park, l'attrice di Emily in Paris ricoverata per schock settico

La star, protagonista di film e serie di grande successo, si è ammalata alla fine dell'anno scorso mentre era in vacanza alle Maldive e si sta riprendendo dopo settimane difficili in diversi ospedali

Mentre le riprese della quarta stagione di Emily in Paris sono iniziate da qualche giorno, una delle star del cast, Ashley Park, rivela di essere in recupero a seguito di una crisi settica che l’ha colpita tra la fine dell’anno scorso e l’inizio di questo, costringendola al ricovero in ospedale. Park ha pubblicato su Instagram un post in cui ricostruisce l’accaduto e ringrazia chi le è stato accanto in quei difficilissimi giorni, dal marito Paul Forman ai medici e infermieri della terapia intensiva che l’hanno curata.

Tutto è cominciato con una tonsillite L’attrice ha raccontato come tutto sia cominciato con una tonsillite contratta durante le vacanze a dicembre, che poi si è “aggravata in uno schock settico grave che ha infettato diversi dei miei organi”. Pubblicando alcune foto della sua degenza, Park ora è fuori pericolo e scrive: “Sono grata che la mia salute sia migliorata nonostante ciò che ci era stato detto inizialmente”. Poi il ringraziamento al marito per “essere incondizionatamente al mio fianco in tutto questo”: “Hai placato le mie paure e mi hai sostenuta tra le ambulanze, tre diversi ospedali, una settimana in terapia intensiva, pronto soccorsi spaventosi, innumerevoli analisi, esami e iniezioni, dolori strazianti e tutta questa confusione mentre eravamo soli dall’altra parte del mondo, lontani dalle nostre conoscenze. Ti amo Paul. Più di quanto potrei mai dire”. leggi anche Emily in Paris, Lily Collins mostra il copione della stagione 4. FOTO

I RINGRAZIAMENTI Poi i ringraziamenti ai medici e agli infermieri della terapia intensiva e allo staff del Joali Being resort alle Maldive in cui si è ammalata “per aver risposto immediatamente ed essere stati al mio fianco facendomi da interpreti e fornendomi sostegno vitale”. Park ha voluto anche riconoscere i meriti del suo “team personale di eroi a casa” che si sono occupati di dialogare con la sua assicurazione. La scelta di rendere pubblica la sua situazione non è stata semplice: “Ho esitato – ha scritto – è sono ancora in mezzo ai dolori della guarigione… ma so che mi trovo al sicuro dall’altro lato del peggio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ashley Park (@ashleyparklady)

UN'ATTRICE SULLA CRESTA DELL'ONDA Attrice di successo, Park ha recentemente recitato nel musical cinematografico di Mean Girls, in Joy Ride, nella terza stagione di Only Murders in the Building, nella serie Netflix Beef, pluripremiata agli ultimi Emmy. Non è chiaro ancora se e come i suoi problemi di salute possano impattare sulla produzione della quarta stagione di Emily in Paris. leggi anche Emily in Paris 4, la nuova stagione vedrà la protagonista a Roma