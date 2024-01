Jacob Elordi, la storia con Olivia Jade sarebbe al capolinea

Jacob Elordi è di nuovo single? La domanda rimbalza dalle pagine dei media online ai social media raccogliendo risposte varie, molte delle quali frutto di speculazioni e di speranze da parte dei numerosi fan della star di Saltburn, considerata a tutti gli effetti uno dei talenti più limpidi della nuova Hollywood nonché uno dei sex symbol del momento la cui popolarità è destinata solo ad aumentare. Molti gli indizi, poche le certezze. Per alcuni Elordi e Olivia Jade (che stanno insieme da poco più di due anni), avrebbero messo la parola fine a una storia d'amore che non ha mai dato troppa prova di stabilità . Per Page Six, invece, i due stanno ancora insieme e non si vedono in giro perché sono piuttosto riservati. Tra voci e ipotesi, facciamo chiarezza su ciò che sappiamo.

La storia d'amore difficile con Olivia Jade

I social media possono essere rivelatori, anche quando fanno capo a una delle star più riservate e meno dipendenti dal pubblicare aggiornamenti e spiragli della propria quotidianità per i fan come Jacob Elordi.

Sebbene il giovane interprete di Euphoria, ora sulla cresta dell'onda grazie al discusso Saltburn, su Instagram non segua nessuno, gli utenti del social di Meta hanno notato come, di recente, sia stato eliminato dai contatti del profilo della sua fidanzata Olivia Jade.

L'unfollow, avvenuto silenziosamente ma comunque notato dalla community online, convaliderebbe le voci di una rottura della coppia, la cui resistenza è stata messa alla prova da una separazione durata alcuni mesi.

Mai insieme sui red carpet ufficiali (al GQ Men Of The Year dello scorso novembre a Los Angeles, a cui erano stati entrambi invitati, si sono fatti fotografare separati), i due giovani sono stati definiti ex da un report di Us Weekly.

L'uscita è stata immediatamente smentita da Page Six che, invece, può contare sulla dichiarazione di un insider vicino all'attore che ha dichiarato che, in realtà, Elordi è solo “estremamente riservato” sulla sua vita sentimentale.

Come stanno, allora, le cose? Elordi è ancora fidanzato? Ai fan non interessa davvero, infatti sui social, con TikTok in testa, i creator hanno iniziato a fare a gara tirando fuori video sempre più divertenti per celebrare il (supposto) ritorno tra i single della celebrità che è diventata in breve tempo - specie dopo l'uscita di Priscilla - la cotta del momento degli utenti.