Paola Cortellesi parla del sessismo nelle fiabe

“Se Biancaneve fosse stata una cozza, il cacciatore non l’avrebbe salvata”, ha detto durante il suo discorso inaugurale, aggiungendo: "Biancaneve faceva la colf ai Sette Nani”. L’attrice e regista, reduce dallo strepitoso successo nelle sale del suo debutto da regista C’è ancora domani, è stata chiamata a inaugurare l’anno accademico dell’università Luiss Guido Carli, occasione in cui ha voluto parlare dell’esistenza di luoghi comuni che costruiscono l’immaginario collettivo delle donne nelle favole.

“Rimanete originali, siate pazzi, ma non per forza straordinari”, ha detto l'attrice e regista alla platea. Il suo monologo si è concluso con l'intervento di Paola Severino, Presidente della Luiss School of Law, la quale ha posto l’accento sulle donne che hanno segnato la vita di altre donne. Donne eccezionali come Lina Merlin (nel primo comma dell’articolo 3 della Costituzione della precisazione "senza distinzione di sesso"), Rosa Oliva (grazie a lei si sono aperti i concorsi pubblici alle donne), Franca Viola (che si è opposta al matrimonio riparatore dopo una violenza sessuale) e Tina Anselmi (suo il merito del riconoscimento della parità salariale).

Cortellesi incomincia in questa maniera il suo monologo, con l’intento di mettere l’accento “sulla necessità di riconoscere quei luoghi comuni, gli stereotipi, che a suo parere hanno costruito la cultura patriarcale e maschilista nel nostro Paese”, scrive Federica Bandirali in un articolo apparso nelle scorse ore sul Corriere.

Il presidente della Luiss, Luigi Gubitosi: “Paola Cortellesi è un'ambasciatrice straordinaria”



“Diritti, inclusione e sostegno al merito sono i valori che cerchiamo di trasmettere ogni giorno ai nostri studenti e che trovano, in Paola Cortellesi, un'ambasciatrice straordinaria”, ha commentato il presidente della Luiss, Luigi Gubitosi. “Stimolare la sensibilità e la consapevolezza dei più giovani su temi cruciali come questi significa arricchire la loro formazione e rafforzare l'impegno e la responsabilità di Luiss come ateneo internazionale, aperto alle sfide del futuro e connesso con il mondo reale".

Come riporta Valentina Lupin in un articolo appena uscito su La Repubblica, l’ateneo intitolato a Guido Carli nell'anno appena concluso ha migliorato la propria posizione nelle classifiche globali dell'Higher education, a partire dal primo posto in Italia, secondo in Europa e quattordicesimo al mondo per gli studi politici e internazionali nel prestigioso qs Ranking by subject 2023.

Sempre nel corso del 2023, ha raggiunto il 30° posto nella classifica del Financial Times masters in management, guadagnando oltre venti posizioni. Anche sulla sostenibilità, la Luiss è, secondo il Ranking World University UI Greenmetric, la 15° università più green e prima per la categoria "Energy and climate change" a livello globale.