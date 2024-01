Theo Lengyel, ex membro dei Mr. Bungle, accusato di omicidio

Un membro fondatore della band sperimentale americana è stato arrestato con l'accusa dell'omicidio della sua fidanzata Alice "Alyx" Kamakaokalani Herrmann, scomparsa a dicembre. Nelle scorse ore la polizia ha trovato resti umani nei boschi vicini a Berkeley, in California. Il caso è iniziato il 12 dicembre 2023 ma, come riporta il New York Post, l'ultima volta che la donna è stata vista viva era stato 10 giorni prima. "L'identificazione dei resti umani è in attesa di conferma del DNA”, ha dichiarato la polizia



Theobald "Theo" Lengyel, musicista americano noto perché suonava sassofono, clarinetto e tastiere nella band sperimentale statunitense degli anni ’80 Mr. Bungle, è stato arrestato con l'accusa dell'omicidio della sua fidanzata Alice "Alyx" Kamakaokalani Herrmann, scomparsa a dicembre. Nelle scorse ore la polizia ha trovato resti umani nei boschi vicini a Berkeley, in California, come riportano i media americani. Il caso della scomparsa è iniziato il 12 dicembre 2023 ma, come riporta il New York Post, l'ultima volta che la donna è stata vista viva era stata 10 giorni prima di quella data.

“Lengyel era stato precedentemente considerato una persona di interesse dopo aver rifiutato di collaborare con la polizia nella scomparsa di Alice ‘Alyx’ Kamakaokalani Herrmann”, scrive Katherine Donlevy su un articolo pubblicato sul New York Post, riportando che “la polizia ha dichiarato che è diventato chiaro all'inizio dell'indagine che ‘c’era un coinvolgimento di gioco sporco’ nel caso della scomparsa di Herrmann””.

“Kamakaokalani, 54 anni, l'ultima volta era stata vista il 3 dicembre 2023. Un'indagine sulla sua scomparsa è stata avviata dal Dipartimento di Polizia di Capitola e dal Dipartimento di Polizia di El Cerrito”, riporta NME.

"Il diligente lavoro dei nostri investigatori, in coordinamento con i nostri partner nell'applicazione della legge, ha portato all'arresto di Theobald Lengyel in relazione all'omicidio tragico di Alice Kamakaokalanil", recita una dichiarazione della polizia di Capitola (via Blabbermouth). "Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici della vittima in questo momento difficile."



Dei resti umani sono stati recuperati in un’area boschiva Come riportato dalla filiale locale di ABC, KRCR, la polizia di Capitola, in California, ha scoperto i resti in un'area boschiva di un parco di Berkeley e successivamente ha preso in custodia Lengyel.

"L'indagine ha portato gli investigatori a recuperare resti umani in un'area boschiva all'interno del Tilden Regional Park a Berkeley", ha spiegato il Dipartimento di Polizia di Capitola in una dichiarazione. "L'identificazione dei resti umani è in attesa di conferma del DNA dall'ufficio del coroner della Contea di Contra”, hanno aggiunto le forze dell’ordine californiane.

“La polizia non ha specificato né come né dove Herrmann sia stata uccisa. Gli investigatori avevano gli occhi puntati su Lengyel, che usa anche il nome ‘Mylo Stone’, dal momento in cui la famiglia di Herrmann ha segnalato la sua scomparsa. Si dice che abbia trascorso i giorni successivi alla sua scomparsa guidando per oltre 600 miglia (pari a 965 chilometri, ndr) tra la sua casa a El Cerrito, in California, e Portland, in Oregon” si legge sul New York Post.

La relazione tra Lengyel e Alice "Alyx" Kamakaokalani Herrmann Lengyel e Alice "Alyx" Kamakaokalani Herrmann erano precedentemente sposati, e fonti come Stereogum (riprese da NME) riportano che lui era stato precedentemente indagato per violenza domestica. La coppia ha divorziato nel 2017, e nello stesso anno Alice Kamakaokalani Herrmann ha presentato un ordine di restrizione contro l'ex marito.