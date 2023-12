Capodanno a Teatro, quali sono i concerti e balletti da non perdere

5/12 ©IPA/Fotogramma

TEATRO LA FENICE – Come tutti gli anni anche quest’anno il Teatro La Fenice di Venezia propone il suo tradizionale Concerto di Capodanno, diretto da Fabio Luisi. Lo spettacolo andrà in scena il 29 dicembre, alle ore 20; il 30 dicembre, alle ore 17; il 31 dicembre, alle ore 16, e infine il primo gennaio, alle ore 11.15 e in diretta anche su Rai1