Immagine tratta dal profilo Instagram di Steve Madden

Quando, se non a Natale? Non facciamoci domande davanti a un paio di stivali rivestiti di cristalli: le feste di Natale sono un'occasione irripetibile per tirare fuori dalla scarpiera le calzature eccentriche per cui difficilmente troviamo il giusto look. Per un paio di stivali come questi, ne basta uno semplicissimo, come quello in foto. Il brand è Steve Madden



