Survive the game, trame e cast del film con Bruce Willis

Ormai da qualche tempo, Bruce Willis (FOTO) ha abbandonato il mondo del cinema.

Lo ha fatto per via della grave malattia che lo ha colpito, una demenza frontotemporale incurabile che - piano piano - sta rubando pezzi della sua memoria e delle sue capacità.

Per vederlo, dunque, è necessario affidarsi alla sua ricca cinematografia, ampiamente disponibile in streaming e periodicamente riproposta in chiaro.

Lunedì 11 dicembre, su Italia 1, va però in onda una prima visione: Survive the game, pellicola uscita al cinema l'8 dicembre 2021.

Survive the game, la trama

Bruce Willis è il detective David Watson. Insieme al collega Cal (Swen Temmel), David dà da tempo la caccia a Mickey e Violet, una coppia di trafficanti di droga. Quando sanno che i due si trovano in un grande magazzino per concludere un affare, David e Cal fanno irruzione. Lo scontro è violento. Mickey (Zack Ward) e Violet (Kate Katzman) iniziano a sparare, David viene colpito e Cal - credendolo morto - decide di inseguire i due spacciatori. La fuga finisce nella fattoria di Eric, ex militare interpretato da Chad Michel Murray, di recente colpito da una grave perdita: la moglie e la figlia sono morte in un incidente d'auto. Tutto si complica quando Cal nasconde Eric nel bosco, per sottrarlo alle minacce di Mickey, e quest'ultimo chiede aiuto all'amico balordo Frank (Michael Sirow). Tuttavia, neppure Cal è solo. David giunge nella fattoria, ferito ma ancora combattivo e - insieme al suo partner - cerca di sopravvivere contro quel piccolo esercito di criminali.

Uscito al cinema in sale selezionate e on-domand l'8 ottobre 2021, Survive the Game è stato girato prevalentemente a Los Angeles.