Bruce Willis e Chad Michael Murray nel cast del film Survive the Night

Sulla scia di film come Panic Room, Funny Games, La Notte del Giudizio, è in arrivo il thriller Survive the Night con Bruce Willis e Chad Michael Murray. Diretto da Matt Eskandari e scritto da Doug Wolfe, questo film viene definito come un riadattamento del classico del 1955 Ore Disperate, anche se non si parla di un vero e proprio remake. La produzione è durata solo dieci giorni e l’azione si svolge prevalentemente nelle ore notturne, ma niente uscita in sala per Survive the Night che arriva direttamente in streaming su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).