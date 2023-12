La possibile scaletta del concerto di Elodie a Firenze

Elodie, nella serata di martedì 5 dicembre, salirà sul palco del Mandela Forum per l'ultima data del suo tour, in attesa del gran finale al Forum d'Assago di Milano del 9 dicembre. Anche nel palazzetto fiorentino, il concerto è sold-out.

Elodie a Firenze

Gli show a cui in queste settimane Elodie ci ha abituati paiono venire da un mondo lontano. Lei stessa pare venire da un mondo lontano. È libera, Elodie. Nei suoi look, nella sua attitudine. Nei suoi messaggi che inneggiano alla pace, alla libertà, all'uguaglianza sociale. Li urla dal palco, quei messaggi. Li proietta sui ledwall. Li porta in scena nei suoi balli, e nelle sue parole. Il risultato? Uno show denso, di musica e di riflessioni. Lo stesso che, martedì 5 dicembre, il tutto esaurito del Mandela Forum potrà ammirare. Lo scenario sarà composto da un palco principale articolato su vari livelli e un secondo palco dotato di un ledwall sollevato da una piattaforma mobile, collegato al primo da lunga passerella. Undici i danzatori del corpo di ballo, mentre la componente musicale è affidata a una band composta da otto talentuosi musicisti. Dopo i primi brani tratti da Ok. Respira, ci sarà spazio per le più note hit di Elodie. In un crescendo di energia, resa ancor più esplosiva da look sempre diversi.