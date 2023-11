Intimissimi, a Natale anche i pigiami sono lussuosi. La campagna

3/13 Courtesy Intimissimi

Perfetto per chi vuole stupire tutti col pajama style, in voga da sempre ma tornato in auge nelle ultime stagioni, il modello in raso di viscosa dal taglio maschile, bordato con piume tono su tono (da rimuvere all'occorrenza). Un must have che non può mancare nel guardaroba di chi ama lo stile rétro e vuole essere sofisticato, soprattutto durante le feste