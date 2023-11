Taylor Swift, la prima intervista di Travis Kelce sulla cantante

“Qualcuno si è improvvisato Cupido”. In un’intervista rilasciata al WSJ. Magazine, Travis Kelce ha confidato che la storia d’amore con Taylor Swift è decollata grazie all’intervento di una conoscenza in comune. Il giocatore di football dei Kansas City Chiefs, che non ha rivelato il nome della persona, ha ripercorso le tappe della nascita del sentimento per la popstar. “Non so se voglio approfondire il tutto” ha esordito lo sportivo, che alcune settimane fa nel suo podcast New Heights aveva raccontato il primo vano tentativo di conoscenza dell’attuale fidanzata. Lo scorso luglio, dopo il concerto dell’Eras Tour di Swift all’Arrowhead Stadium di Kansas City, Kelce aveva infatti cercato di regalare alla cantante un braccialetto dell’amicizia con il suo numero di telefono, ma non era riuscito nell’impresa. La collaborazione di un ignoto personaggio ha però determinato una svolta nella conoscenza della coppia: “Al suo fianco c’erano sicuramente persone che lei conosceva e che sapevano chi ero, dicevano: “Sapevi che sarebbe venuto?”". Kelce ha scoperto il dettaglio solo in seguito direttamente da Swift: “Mi ha detto esattamente cosa stava succedendo e come ho avuto la fortuna di convincerla a contattarmi”. Dopo essersi sentiti più volte, i due si sono incontrati per la prima volta di persona a New York e dallo scorso settembre fanno coppia fissa.