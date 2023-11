Shakira ha patteggiato una mega multa nel processo per frode fiscale

Spettacolo

Laura Pausini è stata la stella più luminosa, insieme a Shakira che ha ririrato tre premi, ai Latin Grammy Awards 2023, edizione che si è svolta in Europa per la prima volta. L'artista italiana famosa nel mondo ha ottenuto il titolo di Person of The Year 2023, un riconoscimento attribuito per la prima volta a una cantante di lingua non spagnola. Suo il merito di aver portato il meglio della moda Made in Italy sul palco: questo dress in paillettes a specchio blu notte è una creazione fatta per lei da Maison Valentino