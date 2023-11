Sharon Stone: “Sono stata molestata sessualmente dall’ex capo di Sony"

Per la prima volta Sharon Stone ha rivelato di aver subito molestie sessuali da un ex capo di Sony Pictures. In un’intervista rilasciata in una puntata del podcast Let’s Talk Off Camera di Kelly Ripa, l’attrice ha ricordato l'episodio avvenuto negli anni Ottanta, agli inizi della carriera e molto tempo prima del successo internazionale di film come Basic Instinct. All’epoca i presidenti della casa di produzione fondata nel 1987 erano Peter Guber e Jon Peters, l’ultimo dei quali nel 2011, dopo le accuse di molestie sessuali avanzate da un’ex assistente, ha ricevuto una condanna al risarcimento di 3,3 milioni di dollari. Stone non ha svelato l’identità del protagonista della vicenda, ma ha raccontato ogni restante dettaglio dell’incontro nell’ufficio dell’ex capo. Dopo essersi accomodata sul divano, Stone ha ricevuto una serie di lusinghe: “Oh, è vero quello che dicono di te e che sei la più bella. Non abbiamo visto nessuno come te in decenni. Tutti parlano di te e ti guardano. Sei la più articolata. Sei così intelligente e bella e quei capelli”. L’ex capo si era avvicinato: ““Ma prima...” e mi aveva sventolato il pene in faccia” ha detto Stone. “Naturalmente ero molto giovane e come faccio quando sono nervosa, ho iniziato a ridere. Ho iniziato a ridere e a piangere allo stesso tempo e non riuscivo a smettere perché ero diventata isterica. Non ero in grado di fermarmi, quindi lui non sapeva cosa fare. Quindi, naturalmente, ha richiuso i pantaloni ed è andato via da una porta dietro la scrivania”. Stone era rimasta immobile finché una segretaria non le aveva mostrato l’uscita. “Questa non è stata l’ultima delle molte assurde esperienze come questa nella mia carriera”.