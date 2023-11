Fedez lancia una petizione per difendere il Bonus Psicologo

Il cantante e giudice di X Factor va avanti nella sua battaglia a tutela della salute mentale: tramite Fondazione Fedez ha lanciato una raccolta firme per difendere l'agevolazione pensata per chi lotta contro disturbi mentali e che, per motivi economici, non può coprire le spese per le sedute di psicoterapia. Al governo si chiede di varare i decreti attuativi per far partire l’erogazione dell’aiuto anche nel 2023 e si lancia un appello “a stanziare maggiori fondi"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Fedez va avanti nella sua battaglia a tutela della salute mentale. Dopo averne già discusso con Fabio Fazio, il cantante e giudice di X Factor – tramite la sua Fondazione Fedez - adesso ha lanciato una petizione per difendere il bonus psicologo, "supporto vitale" per chi lotta contro disturbi mentali e che, per motivi economici, non può coprire le spese per le sedute di psicoterapia. Pur riconoscendo in positivo che il bonus è diventato strutturale, si chiede al governo di varare i decreti attuativi per far partire l’erogazione dell’aiuto anche nel 2023 e si lancia un appello “a stanziare maggiori fondi per la salute mentale”. Nella petizione si ricorda che i finanziamenti previsti per l’anno in corso sono di 5 milioni di euro, dal 2024 in poi saliranno a 8 milioni di euro: troppo pochi, considerando che nel 2022 le risorse ammontavano a 25 milioni di euro. “È ora che il benessere psicologico di tutti, e dei nostri ragazzi in particolare, diventi una priorità per questo Paese”, si legge sul sito della raccolta firme. Alle 18 di oggi, 3 novembre, erano già state superate le 100mila adesioni.

Fondazione Fedez: "Due mln di adolescenti tra i 10 e i 20 anni soffrono di disturbi mentali" La petizione ricorda che “in Italia 2 milioni di adolescenti tra i 10 e i 20 anni soffrono di disturbi mentali”. I numeri rappresentano il “20% della Gen Z, cioè di tutti i nati tra il 1997 e il 2012”. E ancora, Fondazione Fedez sottolinea come sia lo stesso Oms a indicare “il suicidio come la seconda causa di morte nel mondo tra i teenager tra i 15 e i 25 anni” e che l'Istat “ha certificato che nel 2021 il 6,2% (l'anno prima erano il 3,2%) dei ragazzi tra 14 e 19 anni, oltre 220 mila giovani, erano insoddisfatti della propria vita e vivevano una condizione di cattiva salute mentale”. L’importanza del bonus appare chiara se si considera poi che “negli ospedali e nei consultori ci sono 2,8 psicologi ogni 100mila abitanti, ma secondo l’Istituto Superiore di Sanità servirebbe 1 psicologo ogni 1000 abitanti”. L’Italia, si legge, “destinando alla salute mentale poco più di 60 euro per cittadino, si colloca fra gli ultimi posti in Europa”. E ancora: “Secondo il rapporto annuale 2023 dell’Inps, su circa 395 mila domande presentate per accedere al ‘bonus psicologo’, il 99% rispondeva ai requisiti di ammissibilità. Solo il 10,5% però è stato finanziato: circa 41.600 domande". leggi anche Chiara Ferragni ha donato il sangue per la prima volta

Da Francesca Michielin a Chiara Ferragni: le celebrità a supporto della petizione Molti i nomi celebri che hanno ricondiviso su Instagram la petizione lanciata da Fedez. Si va da Francesca Michielin a Chiara Ferragni, da J-Ax a Tommaso Zorzi, da Francesca Fagnani a Roberto Saviano. Fedez: "Vorrei aprire un centro per giovani" Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, il 29 ottobe Fedez aveva rivelato come il tumore al pancreas che lo ha colpito gli abbia fatto capire non solo "l’importanza del tempo e di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per essere curata", ma anche "l’importanza della salute mentale”. Anche per questo, il cantante ha annunciato che vorrebbe "aprire un centro gratuito di aggregazione per adolescenti che fornisca aiuto ai giovani con problemi di salute mentale”. Poi era già intervenuto sul tema del bonus psicologo, chiedendo al governo Meloni di non tagliare i fondi nella nuova Manovra "perché significherebbe sputare in faccia alle famiglie che ne hanno bisogno”. vedi anche Fedez ringrazia di nuovo i donatori di sangue. Il messaggio sui social

Il presidente dell'Ordine degli psicologi: "Appello di Fedez arriva dritto al nocciolo della questione" Appoggia l’iniziativa di Fedez il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, Davide Lazzari: “L'appello di Fedez arriva dritto al nocciolo della questione: tra i bisogni dei cittadini con disagio psicologico e la risposta delle istituzioni c'è una distanza profondissima, non c'è una politica adeguata in termini di risposte e di prevenzione. Bene l'iniziativa dell'artista alla quale stanno aderendo in tanti, ma ora tocca alla politica investire sulla salute mentale e sul benessere psicologico, che non si limita al via libera del bonus", ha detto all'Adnkronos Salute. Poi ha sottolineato come sempre "più persone del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport promuovono appelli a favore dei fondi da destinare alla salute della psiche: sono iniziative che fanno bene, perché colgono un sentimento diffuso e sono da stimolo alle istituzioni”. vedi anche Fedez: "Mi hanno fatto un certificato medico per tornare a X Factor"