grande fratello, chi trionferà al televoto?

A oltre quaranta giorni dall’inizio, i protagonisti del programma si sono ormai fatti conoscere al grande pubblico. Nel corso delle settimane gli inquilini si sono raccontati mostrando anche lati inediti del proprio carattere.

Il padrone di casa riaccenderà i riflettori sullo studio di Cinecittà per sviscerare quanto accaduto nelle ultime ore, come sempre al suo fianco Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli in quello di rappresentante del mondo social (FOTO).