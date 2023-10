Emily Ratajkowski, il bacio appassionato con Stéphane Bak. VIDEO

Emily Ratajkowski è stata sorpresa per le strade di Parigi, intenta a baciare appassionatamente l'attore comico Stéphane Bak.

L'attrice e modella 32enne, nei mesi scorsi accostata a Eric André, DJ Orazio Rispo e Harry Styles, ha alle spalle un matrimonio fallito con Sebastian Bear-McClard.

Chi è Stéphane Bak

Baci, abbracci, sguardi complici e un bicchiere di vino tra le mani: Emily Ratajkowski e Stéphane Bak sono apparsi decisamente affiatati.

L'attore, vestito casual con giubbino di jeans, t-shirt con stampa, pantaloni neri e sneakers rilassate, nelle immagini abbraccia e bacia con passione la compagna, vestita con un trench di pelle color borgogna e truccata col suo inconfondibile stile.

Bak è diventato famoso all'età di 16 anni come "il comico più giovane di Francia" grazie ai suoi spettacoli di cabaret in piccoli club di Parigi, tra cui Le Palace e Théâtre Trévise. Di origini franco-congolesi, fu espulso dalle scuole superiori nel 2011 e poi autorizzato dal Dipartimento francese degli affari sociali a iniziare a lavorare all'età di 14 anni, dando così inizio alla sua carriera da comico.

Dopo aver recitato in alcune produzioni minori, ha prestato il volto a uno dei personaggi di Asteroid City di Wes Anderson.

Non è chiaro come Stéphane ed Emily si siano conosciuti. La modella lo scorso marzo era stata vista baciare Harry Styles per le strade di Tokyo. Tuttavia, tra i due una vera relazione non ci fu mai.