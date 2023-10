Nino Frassica, niente ricompensa a chi ritrova il gatto Hiro

Hiro, l'amatissimo gatto di Nino Frassica, è scomparso. Inizialmente, il comico aveva promesso una ricompensa di 5.000 euro a chiunque lo avesse ritrovato. Ora, però, la ricompensa è stata eliminata. Il motivo? L'eccessivo clamore.

Le parole di Nino Frassica

Nino Frassica ha ringraziato tutte le persone che si sono adoperate per portare Hiro a casa ma, ha spiegato, in questo momento è necessaria un po' di tranquillità. "Hiro è molto spaventato, quindi con tutta la confusione si nasconde ancora di più" ha spiegato. L'eliminazione della taglia ha proprio l'obiettivo di spegnere il clamore, permettendo all'animale di uscire allo scoperto. I cani monecolari, coinvolti nella ricerca, hanno condotto verso posti isolati. Il gatto non sarebbe dunque stato rapito, ma si sarebbe perso o allontanato. Nel video, postato su Instagram, si sentono le parole di Giovanni e Michele Balduini, rappresentanti dei Nasi Volanti (unità cinofile che usano l'olfatto dei cani molecolari per cercare persone e animali smarriti). Sono stati loro a proporre di togliere la ricompensa per tranquillizzare la situazione: "Così c'è il rischio che il gatto non esca più", hanno detto. I due, e così Nino Frassica, si affidano comunque al buon cuore delle persone per continuare a ricevere segnalazioni.