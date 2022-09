Paris Hilton ha smarrito il suo cagnolino: ricompensa a chi lo troverà

Paura in casa Hilton per la scomparsa di uno dei Chihuahua tanto amati della star. Iniziate le ricerche Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Diamond Baby è scomparso. L’amato Chihuahua di Paris Hilton non si trova più e la star ha offerto una lauta ricompensa a chi le riporterà indietro il suo amico a quattro zampe. L’annuncio è stato pubblicato su Instagram ieri, lunedì 19 settembre, dopo che la piccola cagnolino marrone e nera è sparita senza lasciare tracce. L’ultimo avvistamento risalirebbe a cinque giorni fa nella zona di Beverly Hills vicino a Mulholland Drive e Clarendon Road, quindi si potrebbe escludere il rapimento per eventuale riscatto o estorsione.

Cosa fare approfondimento Paris Hilton, in arrivo una canzone con Kim Petras "Se hai qualche consiglio su dove si trova Diamond Baby o ti sembra di averla vista, contatta l'indirizzo email finddiamondbaby@gmail.com" ha scritto Paris Hilton sui social, aggiungendo che "ci sarà una grande ricompensa per il suo ritorno e non sarà fatta nessuna domanda”. L'ereditiera della celebre catena di hotel nel mondo ha aggiunto: "Per favore, per favore, invia un'e-mail se sai qualcosa e per favore prenditi cura della mia piccola”. Un momento difficile per Hilton che non ha nascosto la preoccupazione e il dolore per la perdita di uno dei suoi Chihuahua con cui spesso fa fotografie e post.

Circostanze della scomparsa GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip "Ero a un servizio fotografico e stiamo cambiando casa. Uno dei traslocatori deve aver lasciato una porta aperta" ha detto Paris Hilton. "La mia famiglia e i miei amici mi hanno aiutato a cercare in lungo e in largo in tutto il mio quartiere e sono andati di porta in porta, ma non l'abbiamo ancora trovata”. Non stupisce che la star abbia persino messo sul libro paga un investigatore privato e una serie di droni per effettuare le ricerche in modo capillare e veloce. "Chiunque abbia mai amato un animale domestico e perso un animale domestico capirà questo dolore che sto provando: il mio cuore è spezzato".

FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Paris Hilton compie 40 anni: la storia dell'ereditiera. FOTO Pronipote del fondatore della catena di hotel di lusso Hilton, ha fatto carriera come modella, cantante, attrice, stilista e imprenditrice. È nata il 17 febbraio del 1981 a New York e negli anni è stata al centro delle cronache anche per la sua vita privata e per alcuni guai con la giustizia. E Paris ha deciso di festeggiare il suo compleanno con il matrimonio con il suo compagno Carter Reum Paris Hilton festeggia il quarantesimo compleanno con l’amore del compagno Carter Reum, 40, con cui l'imprenditrice vive un’intensa storia d’amore da dicembre del 2019 . Modella, cantante, attrice, stilista, imprenditrice ed ereditiera: è infatti la pronipote di Conrad Hilton, fondatore della catena di hotel di lusso Hilton. Dai successi agli scandali: ecco la storia di una delle celebrità più controverse del mondo dello spettacolo Nasce a New York il 17 febbraio del 1981, figlia dell’uomo d’affari Richard Hilton e dell’attrice e attivista Kathy Hilton. Il suo nome completo è Paris Whitney Hilton È la pronipote di Conrad Hilton, fondatore della famosa catena di hotel di lusso “Hilton”, il cui patrimonio è stimato in circa 800 milioni di dollari

Il dolore di Paris Hilton “Non sono mai stata così triste e depressa. Sento che una parte di me è scomparsa e niente è più lo stesso senza di lei qui. Diamond Baby è il mio tutto, è davvero come una figlia per me. Eravamo inseparabili, lei era la mia migliore amica e sempre al mio fianco”. Hilton era stata reticente ad annunciare al pubblico la ricerca del cane per l'incolumità del cane e “perchè le persone possono essere crudeli” ma ha dichiarato di essere sempre più disperata più passa il tempo, perchè svanisce piano piano la possibilità che qualcuno riporti indietro il cane.