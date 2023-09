I Suoni delle Dolomiti, concerto di Carmen Consoli l'1 ottobre

La cantantessa sarà protagonista del concerto conclusivo, in programma alle 12.00 a Camp Centener

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, entrambi i giorni alle 12:00, la manifestazione Suoni delle Dolomiti darà il benvenuto alla Banda Osiris e a Carmen Consoli. Saranno i loro, i concerti conclusivi della celebre manifestazione.

Due concerti molto attesi

Già protagonista di edizioni passate del Festival, compresi una performance unica in seggiovia e un concerto all'alba, la Banda Osiris è composta dai talentuosi musicisti-attori Sandro Berti, Gianluigi Carlone, Roberto Carlone e Giancarlo Macrì.

Sabato 30 settembre alle 12.00, il gruppo proporrà una reinterpretazione del racconto musicale di Sergej Prokof'ev Pierino e il lupo, una storia che narra le avventure di un giovane ragazzo e dei suoi amici animali nel catturare un pericoloso lupo.

In questa versione unica a firma Banda Osiris, si vedranno incursioni musicali ricche di sorprese e colpi di scena, per via dell'originale rappresentazione dei personaggi originali.

A caratterizzare l'esbizione sarà soprattutto l'ensemble di fiati, voce e percussioni del Conservatorio F.A. Bonporti di Trento, diretto dal Maestro Francesco Fontolan.

Domenica 1° ottobre l'appuntamento è invece con Carmen Consoli, sempre alle 12.00. Per la cantantessa sarà la tappa conclusiva del tour estivo che l'ha spesso vista al fianco del cantante inglese Elvis Costello.