San Ysidro Drive prende il nome dalla strada di Beverly Hills in cui i Beckham si trasferirono nel 2007. "Mi ricorda Malibu, le escursioni e il surf con i bambini" ha raccontato al giornalista. Suite 302 traduce in profumo l'immaginario di una suite parigina, e ricorda i viaggi nella capitale francese insieme al marito. Mentre Portofino '97 rimanda all'epoca del corteggiamento, a quando Victoria e David - da fidanzatini - soggiornarono all'Hotel Splendido.

Intervistata da Vogue UK, Victoria Beckham ha dichiarato di preferire profumi maschili come il tabacco e la pelle scamosciata. "Il fiore preferito mio e di David è il giacinto . E adoro il caprifoglio " ha detto. I suoi profumi, genderless , costeranno 170 sterline l'uno (pari a circa 195 euro ) e sono stati tutti realizzati dal Maestro profumiere Jérôme Epinette. Ogni fragranza contiene note che Victoria associa a precise fasi della sua vita. Contenute in flaconi chic, hanno nomi intrigranti: Portofino '97, Suite 302, San Ysidro Drive.

Victoria Beckham sta per lanciare la prima collezione di fragranze col suo marchio beauty. Ad annunciarlo è stata lei stessa sul sito Victoria Beckham Beauty, invitando gli utenti a iscriversi a una lista d'attesa: il debutto dei profumi è atteso infatti per il 29 settembre. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Il debutto di Victoria Beckham nel beauty

L'ex Spice Girls ha fondato l'omonimo brand beauty con Sarah Creal, veterana del settore, nel 2019. Inizialmente ha lanciato sul mercato cosmetici per gli occhi, seguiti da diversi prodotti per le labbra. Successivamente ha lanciato la sua prima crema idratante, in collaborazione col brand luxury Augustinus Bader: VB x Augustinus Bader contiene una miscela di ingredienti simile alla crema originale Augustinus Bader ma con un prezzo inferiore: 95 dollari invece di 265. Ora, ai cosmetici si uniscono i profumi.