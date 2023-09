Sylvester e Frank Stallone a Gioia del Colle per cittadinanza onoraria

Domani, mercoledì 6 settembre, il divo di Hollywood sarà ospite nel comune pugliese (di cui è originario da parte di padre) per ricevere l'onorificenza. Assieme a lui, ci sarà il fratello Frank, cantautore, musicista e attore che riceverà assieme al fratello maggiore (sia per età sia per notorietà) la cittadinanza onoraria. A comunicarlo in una nota ufficiale è il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo: "Prepareremo una calorosa accoglienza. Riflettori internazionali puntati su di noi"

Mastrangelo fa inoltre sapere che Sylvester e Frank Stallone visiteranno "la città e, in particolare, i luoghi dove ha vissuto la loro famiglia paterna prima di trasferirsi negli Stati Uniti". Non soltanto il più famoso Stallone Senior sarà insignito dell’onorificenza: anche il fratello minore (sia di età sia di fama) Frank - cantautore, musicista e attore - avrà il medesimo trattamento da parte di Gioia del Colle, che lo nominerà suo cittadino onorario assieme al fratello Rambo e Rocky.

“Dopo aver ricevuto nella serata di venerdì 1 settembre la conferma ufficiale della visita di Sylvester e Frank Stallone a Gioia del Colle, ci siamo subito adoperati per riservare una calorosa accoglienza ai due artisti di fama internazionale che, in più di un'occasione pubblica, hanno affermato il loro forte legame con la nostra città”, ha spiegato il sindaco nel comunicato. "Nonostante il poco tempo a disposizione stiamo curando ogni minimo dettaglio nell'organizzazione di una serata così importante e attesa dalla cittadinanza”. L'attenzione è massima poiché si tratta di un evento che porterà i riflettori di tutto il mondo puntati sul comune della città metropolitana di Bari.

In queste ore nella città del Barese c'è grande fermento, con i preparativi in fieri per l’attesissimo appuntamento di domani. L'evento sarà pubblico e si terrà in piazza Plebiscito alle ore 18.30.

Non ha certo bisogno di presentazioni, dato che parliamo di colui che ha dato i natali a Rocky Balboa nella serie di film di Rocky e a John Rambo nella serie di film di Rambo. Un attore solo è riuscito a incarnare ben due dei personaggi più celebri e iconici della settima arte. Sylvester Stallone è un famoso attore, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico americano. Nato il 6 luglio 1946 a New York, ha iniziato la sua carriera cinematografica negli anni '70 ottenendo il successo internazionale con il film Rocky del 1976, che ha sia scritto sia interpretato. Il film ha vinto tre premi Oscar, incluso il premio per il miglior film, rendendo Stallone una celebrità a ogni latitudine. Sylvester Stallone è uno dei pochissimi nella storia degli Oscar ad aver ricevuto le nomination per miglior attore protagonista e per la miglior sceneggiatura originale nello stesso anno e per lo stesso film. Quelli che ce l'hanno fatta si contano davvero sulle dita di una mano sola: sono Orson Welles, Charlie Chaplin, Roberto Benigni e Sylvester Stallone, appunto (quindi si contano su una mano sola e rimane perfino un dito scoperto, ecco).

Stallone ha recitato in altri film di successo, come I Mercenari, Demolition Man e Cliffhanger. Ha anche lavorato come regista e sceneggiatore in vari progetti cinematografici, per esempio ha scritto e diretto Rocky II, Rocky III e The Expendables. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui vari Golden Globe e nomination agli Oscar.

Il personaggio di Rocky Balboa è diventato il ruolo più iconico nella carriera di Stallone. L’ha interpretato in otto film, l'ultimo dei quali, Creed II, è uscito nel 2018. Ma Stallone è anche famoso per l’altro suo personaggio, quello di John Rambo, un veterano di guerra altamente addestrato e combattivo. La serie di film Rambo è cominciata nel 1982 con il film Rambo - First Blood e ha continuato fino a Rambo: Last Blood, uscito nel 2019.

Frank Stallone, il fratello minore (sia di età sia di fama)

Per quanto riguarda Stallone Junior, invece, parliamo del fratello minore di Sylvester, minore sia per ciò che concerne le primavere segnate sulla carta d’identità sia per la fama inferiore rispetto al grande divo di casa. Dura essere il fratello di uno degli uomini più famosi del globo terraqueo...

Ma anche Frank gode di una discreta notorietà: è un musicista, cantante, compositore e attore. Ha iniziato la sua carriera musicale negli anni '70. È noto per aver scritto e interpretato canzoni per la colonna sonora di diversi film, tra cui Stayin' Alive (1983), il sequel di Saturday Night Fever diretto proprio da suo fratello Sylvester Stallone... La canzone Far from Over estratta dalla colonna sonora divenne un grande successo e valse a Frank Stallone una nomination al Golden Globe.

La musica di questo artista mescola rock, pop e jazz. Oltre alla carriera musicale, Frank ha recitato in alcuni film, anche se non ha raggiunto la stessa fama di suo fratello. Ha fatto apparizioni in film come Barfly (1987) e Tombstone (1993).

Lato piccolo schermo, invece, ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui reality show come Hogan Knows Best e The Contender.