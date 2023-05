Cliffhanger, Sylvester Stallone sarà protagonista anche del reboot

Il divo di Hollywood è pronto a calarsi di nuovo nel mitico ruolo di Gabriel "Gabe" Walker per il riavvio del suo film d'azione adrenalinico uscito nel 1993. Stavolta alla regia ci sarà Ric Roman Waugh (mentre per l'originale il regista era Renny Harlin)

Sylvester Stallone sarà il protagonista del reboot di Cliffhanger, il film d’azione cult uscito nel 1993, allora diretto da Renny Harlin. Stavolta invece a sedersi sulla sedia da regista sarà Ric Roman Waugh.



Stallone tornerà quindi a capitanare il cast del sequel del thriller d'azione, assieme a Ric Roman Waugh di Angel Has Fallen, il quale dirigerà la pellicola basandosi su una sceneggiatura di Mark Bianculli (Hunters).



Neal H. Moritz (franchise Fast & Furious) produrrà con Rocket Science, oltre a Balboa Productions di Stallone e Braden Aftergood.

A parte Sylvester Stallone, il quale riprenderà il ruolo di Gabriel "Gabe" Walker, per adesso le altre parti non sono state ancora assegnate: il casting è attualmente in corso.

Per ora non sono stati divulgati nemmeno i dettagli relativi alla trama del sequel, tuttavia il magazine statunitense Deadline fa sapere che Stallone riprenderà il proprio personaggio, quello del mitico ranger interpretato nel lontano 1993.



Cliffhanger - L'ultima sfida, un film cult candidato a 3 Oscar

L'originale uscito nel 1993 era prodotto da TriStar Pictures ed è stato presentato in anteprima a Cannes.

Ha incassato oltre 255 milioni di dollari in tutto il mondo (a fronte dei 70 milioni spesi per produrlo) e ricevette tre candidature ai premi Oscar. Un enorme successo su tutti i fronti, insomma.



Nel film Walker tentava di aiutare il salvataggio di un gruppo di escursionisti bloccati su una montagna, poi però scopriva che in realtà si trattava di una banda di criminali che cercavano di recuperare un bottino di 100 milioni di dollari perduto in un incidente aereo.



Michael France e Stallone hanno co-scritto la sceneggiatura del film originale. Nel cast originale comparivano gli attori John Lithgow, Michael Rooker e Janine Turner.

La produzione del reboot

I produttori del riavvio includeranno Moritz e Toby Jaffe per Original Film, Stallone sotto la sua bandiera Balboa Productions e Thorsten Schumacher con il partner Lars Sylvest per Rocket Science, che finanzierà anche. Waugh, Ana Lily Amirpour, Chance Wright, Gianluca Chakra e Hisham Alghanim sono produttori esecutivi.

La Wright Productions and Entertainment, e separatamente la Front Row Entertainment, hanno finanziato lo sviluppo di Cliffhanger.



“Cresciuto con i più grandi film d'azione degli anni '80 e '90, lavorando a molti di loro io stesso, Cliffhanger è stato di gran lunga uno dei miei spettacoli preferiti”, ha dichiarato il produttore del reboot, Neal H. Moritz. “Essere al timone del prossimo capitolo, scalare le Alpi italiane con la leggenda in persona, Sylvester Stallone, è un sogno che diventa realtà. Sarà una grande sfida e un'esplosione portare questo franchise a nuovi livelli, una responsabilità che non prendo alla leggera”, ha aggiunto Moritz, il quale ha voluto ricordare i brividi che la visione del film originale gli provocò. “Non dimenticherò mai il brivido che ho provato guardando Sylvester Stallone in Cliffhanger. Sono incredibilmente entusiasta di lavorare con lui e Ric Waugh per continuare la storia di Gabe Walker e presentare questa storia iconica a una nuova generazione di spettatori in tutto il mondo”.

Sylvester Stallone protagonista della commedia d’azione Never Too Old to Die

Stallone ha recentemente firmato un accordo per produrre e interpretare la commedia d'azione Never Too Old to Die per Amazon Studios, come fa sapere Deadline.

Il film è incentrato su un misterioso omicidio all'interno di una casa di riposo per spie. Si tratta del primo progetto che rientra nell'accordo pluriennale di Stallone e Balboa con gli Amazon Studios.

Un’agenda fitta di impegni per Stallone

Stallone ha recentemente diretto il film sui supereroi di Prime Video Samaritan e attualmente interpreta il capo della mafia di New York Dwight "The General" Manfredi nell'acclamata serie Paramount+ Tulsa King del creatore Taylor Sheridan. Inoltre ha ripreso il suo ruolo nel MCU del Capitano Ravager Stakar Ogord in Guardiani della Galassia Vol. 3, che uscirà nelle sale il 5 maggio, e apparirà insieme alla sua famiglia nella docu-serie The Family Stallone (che verrà lanciata su Paramount+ il 17 maggio).

Ric Roman Waugh, il regista del reboot

Waugh è un regista noto per il suo lavoro del genere thriller d'azione, per esempio Snitch della Lionsgate con Dwayne Johnson, Barry Pepper e Susan Sarandon, oppure Angel Has Fallen della Lionsgate con Gerard Butler e Morgan Freeman; o ancora Groenlandia con Gerard Butler e Morena Baccarin per STX. E anche Shot Caller con Nikolaj Coster Waldau, Lake Bell, Omari Hardwick e Jon Bernthal.

Il suo prossimo progetto, Kandahar della Open Road Films, lo riunisce nuovamente con Gerard Butler (che ancora una volta sarà protagonista) uscirà nelle sale a breve, entro la fine di maggio.

