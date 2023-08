Lo sciopero degli sceneggiatori sta paralizzando Hollywood ormai da mesi. Ma le varie parti in causa si incontreranno a breve per provare a trovare una soluzione che sblocchi lo stallo. Venerdì 4 agosto è stato fissato un vertice tra la Writers Guild of America (il sindacato degli sceneggiatori) e l’AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers, il gruppo che negozia per conto delle maggiori società di intrattenimento). La Wga ha fatto sapere che "l'AMPTP, attraverso Carol Lombardini, ci ha contattati e ha richiesto un incontro questo venerdì per discutere i negoziati”. Si tratta della prima comunicazione tra le due parti dal 1 maggio, quando i colloqui sono falliti e la Wga aveva votato per lo sciopero. Non è stato reso noto il luogo dell’incontro ma intanto un portavoce dell'AMPTP ha dichiarato: "Rimaniamo impegnati per trovare un percorso per accordi reciprocamente vantaggiosi con entrambi i sindacati", riferendosi sia al Wga che al Sag-Aftra, anch'esso in sciopero da metà luglio.