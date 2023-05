Laura Torrisi si unisce ai volontari che spalano il fango in Romagna

Dopo Nek e Laura Pausini, anche Laura Torrisi si unisce ai volontari che spalano il fango in Emilia Romagna. In questi giorni la bella attrice siciliana, ex compagna di Leonardo Pieraccioni , è arrivata a Conselice per dare il suo supporto agli sfollati colpiti dall’alluvione. Un’esperienza condivisa su Instagram, dove la Torrisi si è mostrata “armata” di pala e stivali di gomma, pronta a spalare via il fango da garage e abitazioni private.

Laura Torrisi volontaria in Emilia Romagna

“Non si può racchiudere in un minuto tanta emozione vissuta in una giornata, ma posso farvi vedere cosa hanno visto i miei occhi e provare a dirvi quanto poco basti per rendere felici le persone bisognose: un sorriso, due braccia per lavorare ma anche per abbracciare (e poi guanti, stivali, secchi, pale, tira acqua..)

C’è tanto da fare e tanta gente che ha ancora bisogno d’aiuto sia dove l’acqua non si è ancora assorbita, sia dove sta seccando il fango. Informatevi e cercate di trovare il tempo per venire ad aiutare queste persone. Tra queste, ci sono molti anziani che si sono visti cadere il mondo addosso da un giorno all’altro, e che non sanno dove trovare la forza per ricominciare. Vi prometto, che oltre a fare del bene, ne uscirete arricchiti.

Grazie a tutte le persone dal cuore grande che ho conosciuto e a quelle che ho ritrovato. Evviva l’Emilia Romagna, i volontari, i professionisti e tutte le persone dal cuore grande che non mollano MAI nemmeno di un centimetro!!!”

Con questo messaggio emozionante Laura Torrisi ha condiviso su Instagram un video che mostra la giornata trascorsa nel comune di Conselice, che l’attrice ha raggiunto per unirsi ai volontari che da giorni stanno spalando via il fango dagli edifici delle zone colpite dall’alluvione. Un gesto ammirevole, che va ad aggiungersi ai tanti altri compiuti dai personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Non a caso, la stessa Torrisi si è ritrovata a lavorare al fianco di Nek, in prima linea tra i volontari già dai primi giorni dopo l’alluvione.