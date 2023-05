4/11 ©Getty

Laura Pausini ha scritto in una Storia su Instagram che è molto "in ansia" per il maltempo e l'alluvione in Emilia-Romagna. Sui social tutta la preoccupazione per l'alluvione che sta investendo la sua regione, invitando i cittadini a donare



Alluvioni, l’Emilia-Romagna è la regione più a rischio di tutta Italia