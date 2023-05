Italia Loves Romagna, concerto benefico il 24 giugno a Reggio Emilia

Musica

SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO Marco Guazzone con Chiara Galliazzo si impone al fotofinish. La sua 'Salsedine' si deposita sulla pelle e diventa il singolo top di aprile: racconta il potere dei ricordi, un amore finito e la suggestione di una seconda possibilità. Praticamente sullo stesso livello metto il nuovo, fotografico brano di Chiamamifaro, 'Ma Ma Ma'. Menzione speciale per Sbazzee: che pezzo 'Ascensore'! Le altre canzoni, scelte tra oltre 250 ascolti, tutte seconde alla pari

"Ma Ma Ma" di Chiamamifaro è un mantra e uno sfogo liberatorio che racconta di un amore finito che, nonostante le mancanze, i litigi e le ipocrisie del partner, ha lasciato un segno indelebile anche dopo l'addio. Seguo dagli esordi e conosco personalmente Angelica: pochi, come lei, saranno penetrare e raccontare l'anima di una generazione

Sbazzee ricrea a livello sonoro l'ambiente di un "Ascensore", dove la musica di sottofondo distrae dal sentirsi intrappolati in uno spazio chiuso. L'artista canta la sensazione di costrizione che si prova quando non si è in grado di prendere delle decisioni e si procrastina il pensiero del proprio futuro. L'ansia e la tensione accumulate nei pre-ritornelli vengono rilasciate nei ritornelli con uno sfogo liberatorio che pone ancora più domande piuttosto che dare delle risposte. Una rivelazione, da tenere sotto osservazione..