Jennifer Lopez e Ben Affleck in crisi? Lo sfogo di J.Lo in tv

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", ma forse, poi, finiscono di nuovo. Dopo essere stati insieme dal 2002 al 2004, Jennifer Lopez e Ben Affleck avevano infatti (quasi) convinto il mondo intero che il vero amore, alla fine, fosse sempre destinato a trionfare: i due, dopo diciotto anni separati, sono convolati a nozze nel luglio del 2022 . Eppure, pare ci sia di nuovo aria di crisi tra i Bennifer, dal momento che sono stati ripresi e paparazzati diverse volte, negli ultimi mesi, mentre discutono visibilmente. Il recente sfogo di J.Lo in televisione sembrerebbe supportare questa teoria.

La relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck li aveva portati a essere una delle coppie da sogno dello star system americano dei primi anni Duemila. Dopo essersi conosciuti sul set di un film, i due erano infatti stati insieme per due anni, dal 2002 al 2004 . Ma non è tutto oro quel luccica: anche all’epoca, pare che la storia d’amore tra i due fosse stata molto turbolenta e travagliata, al punto di arrivare alla rottura quando la coppia era ormai prossima alle nozze . Da quel momento, J.Lo e Ben Affleck, hanno poi proseguito le loro carriere e vite personali separatamente. L’attrice e cantante Jennifer Lopez, prima di unirsi in matrimonio con Ben Affleck nel 2022, ha avuto infatti altri tre matrimoni, mentre l’attore è stato sposato per dieci anni con Jennifer Garner, attrice e produttrice statunitense. Eppure, nel 2021, Ben Affleck e J.Lo si sono avvicinati di nuovo , annunciando il fidanzamento l’anno successivo. La loro storia d’amore ha fatto sognare tanti fan e, a confermare la forte intensità del legame tra i due, è stata proprio la stessa Jennifer Lopez, che dopo il matrimonio con Ben Affleck, ha deciso di prenderne anche il cognome.

Sono mesi , ormai, che si ipotizza una crisi tra la popstar e l’attore : prima le occhiatacce in diretta durante la premiazione dei Grammy Award, poi il recente video, diventato immediatamente virale, che li riprende litigare in strada. Secondo un esperto di lettura del labiale consultato dal Daily Mail, durante i Grammy Award, J.Lo avrebbe infatti chiesto al marito di essere più partecipe e lui avrebbe poi reagito alzando gli occhi al cielo e sbuffando. Successivamente, è diventato virale un video che ritrae Ben Affleck mentre sbatte bruscamente la portiere della macchina alle spalle della moglie, dopo averla tenuta aperta per consentirle di entrare.

La conferma della crisi

Ora, dopo un lungo periodo di gossip sul loro matrimonio, Jennifer Lopez si è sfogata durante una diretta televisiva, a cui la star ha partecipato per promuovere il suo ultimo film, The Mother. Quando le è stato chiesto, infatti, come stesse proseguendo il matrimonio con l’attore, J.Lo ha così risposto: "Non è un uomo facile, vorrebbe decidere tutto lui. È un uomo molto pesante". Ma la popstar internazionale non è l’unica da cui sarebbero partite indiscrezioni, non troppo positive, nei confronti della coppia. Secondo quanto riportato dal magazine Radar Online, un fonte vicina a Ben Affleck, avrebbe infatti dichiarato che prima del matrimonio J.Lo sembrava una moglie perfetta, ma che poi per è arrivato il momento della verità.

Che i due stiano attraversando dei momenti di tensione (fin dal lontano 2002) non è in dubbio, ma che questo possa comportare la fine del matrimonio, non è per forza detto.