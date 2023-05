Amici 2023, il televoto decide il vincitore: come votare i finalisti

COME VOTARE

Come chiarito dal regolamento ufficiale del programma, “la finale consiste nella gara tra i quattro finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manches. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma”. Il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze non solo attraverso il televoto da mobile tramite SMS al numero 477.000.1 con l'indicazione del nome/codice del concorrente (per un numero massimo di 5 voti esprimibili dalla stessa utenza per ogni sessione di voto), ma anche tramite il sito web www.wittytv.it e le app Mediaset Infinity e Wittytv, in tutti i casi previa registrazione e cliccando sull’icona del concorrente, e ancora mediante Smart Tv abilitate.