Amici 2023, tutte le anticipazioni sulla finale

L’ultima puntata della 22ª edizione di Amici , il talent show condotto da Maria De Filippi , andrà in onda domenica 14 maggio alle ore 21.30 su Canale 5 . Dopo nove mesi di allenamento e i giudizi espressi dai tre giudici Michele Bravi , Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio , i quattro allievi finalisti Isobel , Angelina , Wax e Mattia si contenderanno in diretta il titolo di vincitore, che sarà decretato dal pubblico tramite televoto. La puntata, originariamente programmata nella serata di sabato 13 maggio, ha subito uno slittamento alla giornata successiva a causa della messa in onda della finale dell' Eurovision Song Contest , alla quale parteciperà Marco Mengoni con una versione riarrangiata del brano Due Vite .

LE ANTICIPAZIONI

Le tre squadre capitanate dagli insegnanti Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, e Arisa e Raimondo Todaro, schiereranno quattro finalisti dopo l’eliminazione dei concorrenti Aaron Cenere e Maddalena Svevi, avvenuta durante la semifinale. Tra gli allievi ancora in gara compaiono la ballerina australiana Isobel Kinnear, il ballerino specializzato in balli latino-americani Mattia Zenzola, il cantante Wax, nome d'arte di Matteo Lucido, e la cantante Angelina, figlia del cantante Mango, scomparso nel 2014, e di Laura Valente, ex-cantante dei Matia Bazar. Secondo i sondaggi, proprio le doti artistiche di Angelina risultano le favorite per la vittoria del talent show. Lo scorso anno la ragazza aveva già debuttato nel mondo della musica con un singolo prodotto da Tiziano Ferro e presentato in occasione del Concertone del Primo Maggio. Nonostante le anticipazioni della finale, che si svolgerà in diretta, siano per tale ragione indefinibili, sembrerebbe tuttavia quasi certo che il futuro trionfatore riceverà la coppa da Luigi Strangis, vincitore della scorsa edizione di Amici.