Voghera omaggia la creatrice dell’aerodanza Giannina Censi

Da oggi - venerdì 12 maggio - fino al 21 maggio nella città in provincia di Pavia ci saranno tanti eventi, balletti, mostre, incontri e presentazioni che seguono come fil rouge la danza. A tirare le fila di tutto è l'omaggio alla figura di Giannina Censi, musa del Futurismo e creatrice dell’Aerodanza (la quale ha vissuto per tanti anni a Voghera, insegnando danza classica a tutte le vogheresi che si sono approcciate a questa arte). A Censi sono dedicate mostre, balletti, esibizioni, presentazioni e incontri

Per tutti gli appassionati di danza, un appuntamento da segnare in agenda è quello che inizia a Voghera da oggi, venerdì 12 maggio, fino al 21 maggio. Non un solo appuntamento ma semmai tanti appuntamenti, uno dentro l'altro a mo’ di scatola cinese. Nella città in provincia di Pavia sono previsti da stasera parecchi balletti, mostre, incontri e presentazioni che seguono come fil rouge la danza. A tirare le fila di tutto è l'omaggio alla figura di Giannina Censi, musa del Futurismo e creatrice dell’Aerodanza (la quale ha vissuto per tanti anni a Voghera, insegnando danza classica a tutte le vogheresi che si sono approcciate a questa arte).

A Censi - che è un vero mito nazionale, oltre a essere un mito cittadino per ciò che concerne Voghera - sono dedicati svariati incontri e una mostra organizzata in collaborazione con il Mart - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. La mostra fotografica (organizzata prima al Teatro sociale e poi, dal 15 maggio, al Castello) è arricchita da un incontro con l’esperta di danza Elvira Bonfanti e l’ex assistente di Giannina Censi, Marina Rossi.

La kermesse è organizzata nell’ambito della terza edizione del cosiddetto FuoriSensia, l’evento diffuso che fa vivere il centro storico di Voghera prima e durante uno dei momenti più importanti per la città pavese, ossia la storica Fiera dell’Ascensione (arrivata quest'anno alla sua 639° edizione).

Dietro l'organizzazione del FuoriSensia ci sono l’Associazione La Pietra Verde, Ascom Confcommercio Voghera e Associazione Artigiani dell’Oltrepò Lombardo, con il contributo di Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo, oltre al patrocinio di Ferdermoda e alla collaborazione del Comune di Voghera e dell’Associazione Voghera da scoprire.

Tra gli show previsti, ci saranno esibizioni di danza jazz, tango, valzer ed esercizi alla sbarra, il tutto organizzato con grande passione da Simona Panigazzi, vicepresidente di Ascom Confocommercio Voghera nonché ex allieva di Giannina Censi, quindi coinvolta anche emotivamente e personalmente da questo evento fortemente voluto e promosso da lei e dai suoi collaboratori.