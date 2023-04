Mengoni critica spiaggia sarda di Piscinas, no a cittadinanza onoraria

Il cantante ha definito “una giungla” il percorso per arrivare alla spiaggia sarda in cui ha girato il video di “Due vite”, brano con cui ha vinto a Sanremo nel 2023. Il sindaco di Arbus commenta: “È stato superficiale”. Il musicista si è espresso in questi termini a fine febbraio in un’intervista a RadioZeta, di cui un estratto è rimbalzato sui social nei giorni scorsi. “Volevamo dargli la cittadinanza onoraria, ora è difficile”, sottolinea Paolo Salis. “Tutti apprezzano Piscinas. Non puoi definirla una giungla”

Bufera sui social e non solo: Marco Mengoni ha criticato la spiaggia sarda di Piscinas, sempre molto apprezzata da chiunque e considerata un vero fiore all’occhiello della Sardegna. Le parole che il celebre cantante nostrano ha espresso in un'intervista rilasciata RadioZeta a fine febbraio - di cui un estratto è rimbalzato sui social nei giorni scorsi - hanno indignato buona parte dell'opinione pubblica, offendendo l'orgoglio sardo.

“Abbiamo avuto dei problemi per arrivare in questo posto”, ha raccontato lo scorso febbraio Mengoni ai microfoni di RadioZeta in riferimento al luogo in cui è stato girato il videoclip della canzone Due vite, brano con cui il cantante ha vinto il Festival di Sanremo 2023. Lo scenario del video musicale è proprio la spiaggia sarda di Piscinas. “Abbiamo avuto problemi perché prima devi attraversare una specie di giungla. Aveva piovuto tantissimo e c’era un lago che noi dovevamo attraversare con delle Jeep, e una di queste si è fermata in mezzo. Quindi siamo dovuti scendere e abbiamo fatto un pezzo a piedi nel fango”.

La parola "giungla" è quella che più indigna Di queste parole, è soprattutto il termine “giungla” ad avere fatto storcere il naso a tanti, in primis al primo cittadino di Arbus. Il sindaco Paolo Salis ha commentato così: “Credo sia stato troppo superficiale. La parola ‘giungla’ mi fa pensare a un luogo inospitale, e tutto si può dire della Sardegna meno che sia inospitale. Poi capisco che, venendo dalla città, non conosca la differenza tra fiume e lago, ma quello che hanno attraversato era un piccolo torrente: un guado può capitare in giornate piovose”.

Risulta difficile adesso potergli dare la cittadinanza onoraria

Le parole che il sindaco Paolo Salis giudica come espresse in modo “superficiale” da parte del due volte vincitore di Sanremo rischiano di fare saltare i piani della giunta, che avrebbe tanto voluto rendere Marco Mengoni cittadino onorario di Arbus.

“Volevamo dargli la cittadinanza onoraria, ora è difficile”, afferma Salis, come riportato in queste ore dal quotidiano L’Unione Sarda. “Tutti hanno sempre apprezzato Piscinas. Non puoi definirla una giungla”.

E sul giornale sardo continua con queste parole: “Da idolo locale a personaggio contestato, il passo è breve”. Bisogna notare però che sui social network l'opinione pubblica si è invece divisa tra chi reputa ora Mengoni come "il nemico pubblico numero uno della Sardegna" e chi invece tenta di smorzare i toni, credendo fermamente che le parole espresse dal cantante siano state travisate, mal espresse e male interpretate.

Il sindaco non ha gradito che a essere sottolineate siano solo le criticità incontrate Ciò che più rammarica il sindaco di Arbus è il fatto che, nel parlare di Piscinas, l’artista si sia focalizzato soltanto sulle criticità incontrate, senza invece accennare al grande lavoro fatto localmente per mettere il cantante a proprio agio.

“Inizialmente doveva trattenersi per qualche giorno”, spiega Paolo Salis a L’Unione Sarda. “Poi ha deciso di fare tutto in mezza giornata, ed è stato messo nelle condizioni di farlo”, sottolinea il primo cittadino di Arbus.

Ma “l’orgoglio ferito” dipende anche dalle parole così poco lodevoli relative a un luogo da sogno del calibro della spiaggia di Piscinas. “Tutti hanno sempre apprezzato Piscinas, non puoi definirla una giungla. Tra l’altro, attraverso i fondi del Pnrr, stiamo cercando di rendere la strada percorribile, ma proprio perché la zona è molto tutelata sappiamo le difficoltà che incontreremo”, ci tiene a specificare Salinas.

Il sindaco di Arbus: “È anche grazie al video a Piscinas che ha vinto il Festival” Paolo Salis conclude dicendosi rammaricato. “Sono un po’ dispiaciuto”, dichiara al più antico e diffuso quotidiano della Sardegna. “Anche perché è anche grazie al video a Piscinas, che ha ricevuto tantissimi feedback durante Sanremo, che ha vinto il Festival”. Di seguito vi proponiamo il videoclip della canzone Due vite di Marco Mengoni, interamente girato nella spiaggia di Piscinas in Sardegna (e in solo mezza giornata, come ha fatto sapere il sindaco di Arbus).

