Come ogni anno, molti personaggi famosi hanno deciso di fare gli auguri ai loro fan attraverso Instagram. Chiara Ferragni e Fedez, da Dubai, hanno pubblicato una foto di famiglia in spiaggia. Gianni Morandi ha postato un video da Matera. Uovo di cioccolato in vista per Laura Pausini. Memorie dal passato per Kris Jenner. Ecco una carrellata di messaggi