Tatuatrice filippina di 106 anni è la cover star più anziana di Vogue

La modella di copertina da record è comparsa su Vogue Filippine. La donna si chiama Apo Whang-Od ma è anche conosciuta come Maria Oggay. È la più antica tatuatrice tradizionale del suo Paese

Su Vogue Filippine è comparsa la modella di copertina più anziana di sempre per quanto riguarda la storia della rivista: si tratta di una donna filippina di 106 anni, al secolo Apo Whang-Od ma anche conosciuta con il nome d’arte di Maria Oggay. Questa atipica cover star del numero di aprile di Vogue Filippine è la più antica tatuatrice tradizionale del suo Paese.



Apo Whang-Od ha perfezionato l'arte dei tatuaggi a mano da quando era un'adolescente, imparando questa antica tecnica da suo padre.

Risiede nel villaggio di montagna di Buscalan, circa 15 ore a nord di Manila, nella provincia di Kalinga.

È considerata la più antica “mambabatok” (termine per indicare un tatuatore tradizionale di Kalinga) del Paese.

Esegue tatuaggi manuali servendosi solo ed esclusivamente di un bastoncino di bambù, una spina di un albero di pomelo, acqua e carbone.

I suoi tatuaggi fatti a mano sono stati decorazioni d’eccellenza dei guerrieri indigeni Butbut.



È una tatuatrice molto quotata

Oggi i clienti di Apo Whang-Od alias Maria Oggay sono soprattutto turisti internazionali che vogliono farsi fregiare il corpo con i suoi caratteristici disegni geometrici.

"Annunciata come l'ultima mambabatok della sua generazione, ha impresso i simboli della tribù Kalinga, a significare forza, coraggio e bellezza, sulla pelle di migliaia di persone che hanno compiuto il pellegrinaggio a Buscalan", fa sapere Vogue Filippine in un post sui social network (che vi mostriamo in fondo a questo articolo).

Le nipoti di Whang Od saranno le eredi di questa tatuatrice eccezionale

L'arte del tatuaggio tradizionale di Kalinga può essere tramandata solo a parenti di sangue, dunque Whang Od ha addestrato per diversi anni le sue nipoti, Elyang Wigan e Grace Palicas. Saranno loro le sue eredi.

"(I miei amici che facevano tatuaggi) sono tutti morti", ha raccontato Whang Od a CNN Travel nel 2017.

"Sono l'unica rimasta in vita tra quelli che fanno ancora tatuaggi. Ma non ho paura che la tradizione finisca perché (sto addestrando) i prossimi maestri del tatuaggio”, ha detto riferendosi alle nipoti, sue allieve. "La tradizione continuerà finché le persone continueranno a venire a farsi tatuare", ha aggiunto.

La tatuatrice continuerà finché la vista glielo permetterà "Finché posso vedere bene, continuerò a fare tatuaggi. Mi fermerò quando la mia vista sarà sfocata”, ha dichiarato Apo Whang-Od.



La caporedattrice di Vogue Filippine, Bea Valdes, ha affermato che lo staff intero della redazione della rivista targata Filippine ha deciso all'unanimità che Whang-Od sarebbe dovuta comparire in copertina. "Sentivamo che rappresentasse i nostri ideali di ciò che è bello della nostra cultura filippina”, spiega Valdes. "Crediamo che il concetto di bellezza debba evolversi e includere volti e forme diversi e inclusivi. Ciò di cui speriamo di parlare è la bellezza dell'umanità", ha aggiunto.

Prima dell'apparizione di Whang-Od su Vogue Filippine, il record per la più anziana modella di copertina di Vogue era detenuto dall'attrice Judi Dench, apparsa sulla cover di Vogue UK nel 2020, all'età di 85 anni.



