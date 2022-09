Aria di rivoluzione con il giovane attore in copertina, ma cosa vuol dire per l’uomo del futuro? Nei 106 anni di pubblicazione pochi uomini sono stati presenti sulla cover di Vogue e sempre insieme a una donna Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo “Chalamet incarna un tipo di uomo nuovo” ha scritto il direttore della rivista Vogue che per la prima volta dedica la copertina interamente a una star maschile. Il giovane attore reduce dalla Mostra del Cinema di Venezia 2022 dove ha presentato il nuovo film di Luca Guadagnino, Bones and All, di cui è protagonista, ha incantato il mondo con gli scatti fotografici che sono stati pubblicati sulla celebre rivista per il numero di ottobre. Un evento storico per il mondo del glamour e dello spettacolo poiché nei 106 anni di pubblicazione pochi uomini sono stati presenti sulla cover di Vogue e sempre insieme a una donna. “Vogue è uno spazio che celebra le donne, tuttavia c’è qualcosa che mi sembra nel migliore dei casi old-fashion, nel peggiore rétro, nel suddividere i generi in scatole così chiuse…La moda oggi è espressione di sé, è politica, è gioco, riguarda cosa ci fa stare bene” ha scritto Edward Enninful nel suo editoriale.

Chi è Timothée Chalamet approfondimento Venezia 79, occhi puntati su Timothée Chalamet e Taylor Russel 26 anni, nato a New York da mamma americana e padre francese, Chalamet sta vivendo il suo momento di gloria iniziato con il grande successo di Chiamami col tuo Nome di Guadagnino in cui recitava al fianco di Armie Hammer. Il suo talento davanti alla macchina da presa è stato notato a Hollywood e sono cominciate a piovere richieste di produzioni grandi e piccole. Lo abbiamo visto nel kolossal Dune, nei film indipendenti Lady Bird e Beautiful Boy, in Piccole Donne, French Dispatch e nel film di Woody Allen Un Giorno di Pioggia a New York. Tutti lo vogliono e nelle varie occasioni pubbliche ha colpito anche la sua personalità solare, la sua energia travolgente e la disponibilità con i fan.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Venezia 79, Timothée Chalamet infiamma il red carpet. FOTO L'attore è pronto a conquistare Venezia un'altra volta e, per farlo, ha ricomposto la coppia con il regista Luca Guadagnino, che lo aveva già diretto in 'Chiamami col tuo nome'. 'Bones and All' è, nelle parole del suo protagonista: 'Una bella storia d'amore tra due giovani che si scoprono degni di essere amati' Bones and All è un film molto chiacchierato, anche per la presenza del cannibalismo che per il protagonista Timothée Chalamet è però solo “una metafora dei nostri traumi” Di Bones and All Chalamet non è solo protagonista ma anche produttore Numerosissime le fan dell’attore che hanno dormito davanti al Palazzo del Cinema pur di poterlo vedere dal vivo

Come mai Timothée per la cover di Vogue? GUARDA ANCHE Tutti i video di moda “Timothée ispira donne e uomini ed è amato da adolescenti e da nonne. È un uomo che va bene per tutti” ha scritto Enninful, consapevole della sua scelta rischiosa che vuole rompere gli schemi. “Incanala l’energia di James Dean e Leonardo DiCaprio a vent’anni, ma con un approccio che smantella le vecchie nozioni di mascolinità” ha aggiunto. L’attore infatti gioca con la moda e lo stile, basti pensare al look con cui ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia con un completo rosso fuoco e la schiena scoperta. Le foto realizzate da Steven Meisel per Vogue lo ritraggono punk, rock, sexy, con outfit di pelle e capelli selvaggi e vaporosi colorati. Sopracciglia spettinate, un leggero monociglio, libero con le imperfezioni che non sono più da condannare ma da mettere in mostra. La rivoluzione dell’uomo La presenza di Timothée su Vogue ma anche in generale nel mondo dell’intrattenimento sta in un certo senso rivoluzionando lo stile maschile spingendo verso una maggiore autenticità che negli anni è passata sempre più in secondo piano per apparire sempre perfetti. Chalamet sta evitando di diventare un prodotto hollywoodiano studiato a tavolino, mantenendo il suo carattere, la sua anima e il suo temperamento e questo è apprezzato da un pubblico maschile e femminile di tutte le età.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Timothée Chalamet (@tchalamet) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Timothée Chalamet (@tchalamet) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Timothée Chalamet (@tchalamet) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie