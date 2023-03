Chiara Ferragni, il total look Etro per promuovere la nuova borsa Vela

Il designer messinese ha impresso al marchio fondato da Gerolamo Etro una direzione ancora più audace in nome di una visione eclettica che è già nel DNA della casa di moda. Il look di Chiara Ferragni è semplice e notevole allo stesso tempo, pratico, perché composto da capi assolutamente essenziali - un jeans , una borsa a spalla e un top dal design lineare - ma desiderabile, perché risponde alle tendenze del momento che includono pezzi dal sapore vintage ripescati dall' universo Y2K . Addome scoperto con molta pelle in vista e pantaloni a vita bassa da indossare con slip stampati, come quelli di queste foto, in pendant coi top bralette che abbondano nella collezione Spring Summer 2023.

La nuova Vela Bag di Etro

Nel post col total look Etro Chiara Ferragni indossa la Vela Bag, la nuova borsa in pelle disegnata dal direttore creativo di Etro che per essenzialità e stile è già un must have.

Realizzata in due formati, uno grande e uno medio, e in sette varianti di colore (dal nero al marrone, al rosso e al beige), la nuova Vela, oggetto di una campagna pubblicitaria ufficiale con protagonista la top model Bianca Balti, è l'accessorio di riferimento di un gran numero di it-girl tutte racchiuse in un album fotografico che campeggia tra gli ultimi post del profilo Instagram ufficiale del brand.

La borsa, assolutamente versatile, si adatta ai look di Ferragni ma anche di Elsa Hosk, Poppy Delevingne, Caroline Daur, Miriam Leone, tutte donne famose per la bellezza, il talento e il guardaroba invidiabile nel quale Etro ha un certo peso. La Vela Bag, che deve il suo nome all'universo nautico, ha una speciale chiusura zip a forma di V che non ostacola ma asseconda un design geometrico e morbido. Il prezzo è di poco inferiore ai duemila euro per il formato medio ed è già disponibile in boutique e sul sito ufficiale del marchio.