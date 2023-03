Ryan Reynolds ha venduto la sua compagnia telefonica Mint Mobile

Da qualche giorno, Ryan Reynolds è l’attore più ricco del firmamento hollywoodiano ma non certo per aver sottoscritto un contratto da centinaia di milioni per un nuovo film. L’attore, infatti, oltre che essere noto per i suoi tanti film e serie di successo, ha dimostrato di essere un imprenditore visionario e in grado di avviare progetti di grande successo. Un esempio? È di pochi giorni fa la notizia della vendita della compagnia telefonica Mint Mobile , operatore di rete virtuale mobile operativa negli Stati Uniti sulla rete T-Mobile fondata nel 2016. Con la sua cessione, Reynolds avrebbe messo in tasca un assegno a nove zeri.

Voci di una possibile vendita di Mint Mobile da parte di Ryan Reynolds circolavano già da tempo ma solo nelle ultime ore si sono avute certezze assolute in tal senso. Ad acquisire la compagnia telefonica virtuale dell’attore, nata nel periodo in cui in tutto il mondo si è registrato il boom degli operatori virtuali, è stata la stessa T-Mobile sulla quale Mint Mobile si appoggia per offrire i suoi servizi. I dettagli finanziari sono top secret e non è nemmeno noto quale fosse la quota di partecipazione di Reynolds in quell’azienda, anche se da tempo si parla di una percentuale pari ad almeno il 25%, per cui non è nemmeno noto se sia una quota di maggioranza della compagnia. Quel che è noto è che la vendita sarebbe avvenuta per un totale di 1.3 miliardi di dollari. Cifra astronomica che conferma il fiuto per gli affari di Ryan Reynolds, anche se non è dato sapere quanto finirà in tasca all’attore, che pare continuerà comunque a ricoprire il ruolo di creativo della compagnia, proseguendo pertanto la sua collaborazione con Mint Mobile che, è innegabile, deve parte del suo successo anche alla sua presenza.