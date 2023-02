Ryan Reynolds, quello che c'è da sapere sul suo nuovo film Boy Band

The Hollywood Reporter fa sapere in esclusiva che il divo hollywoodiano reciterà e produrrà una commedia per la Paramount, intitolata “Boy Band”. A produrre assieme a Reynolds ci sarà il collaboratore ormai abituale dell'attore: Shawn Levy

Ryan Reynolds sarà prossimamente protagonista di una commedia intitolata Boy Band. Il divo hollywoodiano non soltanto reciterà in questa pellicola ma la produrrà pure, assieme al suo collaboratore abituale Shawn Levy. Anche quest'ultimo fa infatti parte dei produttori del film (e si vocifera possa essere pure il regista). A dare notizia in esclusiva della pellicola Boy Band è The Hollywood Reporter.



“Il prolifico A-lister ha messo in piedi la commedia Boy Band alla Paramount, che lo riunisce ancora una volta con il frequente collaboratore Shawn Levy”, si legge in queste ore sul sempre ben informato magazine statunitense THR.



Reynolds è impegnato a recitare, produrre e non solo: ha pure scritto il soggetto, firmandolo a quattro mani assieme a Jesse Andrews, lo sceneggiatore che ha scritto il film cult Quel fantastico peggior anno della mia vita (Me & Earl & the Dying Girl), pellicola del 2015 diretta da Alfonso Gomez-Rejon e basata sull'omonimo romanzo di Jesse Andrews che ha vinto il premio del pubblico e il gran premio della giuria al Sundance Film Festival 2015.



Andrews ha anche lavorato al film d’animazione di Disney Luca.



Ryan Reynolds e Shawn Levy, una coppia rodata

Il suo ormai inseparabile compare, Shawn Levy, sta producendo tramite la sua 21 Laps Entertainment. Ricordiamo che Levy e Reynolds hanno lavorato insieme a diversi film, tra cui Free Guy - Eroe per gioco (Free Guy) del 2021 e The Adam Project del 2022 (entrambi per la regia di Levy e con l'interpretazione di Reynolds), e sono attualmente in fase di preparazione di Deadpool 3, che sarà girato a Londra questa primavera. Reynolds, rappresentato da WME e Sloane Offer, spera di inserire Boy Band per le riprese dell'autunno 2023 o dell'inizio del 2024 nel suo calendario. Eppure la sua agenda è fitta di impegni: si sta preparando a interpretare di nuovo Deadpool e dovrà girare molte pubblicità per le società che possiede, eppure il divo cerca uno spazietto in cui inserire questo film in cui crede molto, avendolo scritto e volendolo anche produrre. Quello che forse non mette in conto della sua agenda è il fatto di essere diventato padre del suo quarto figlio, avuto proprio questo mese assieme alla moglie Blake Lively... Anche se ai livelli di queste due super star non è certo un problema trovare balie che perdano la notte al posto loro, chiaramente.



Il regista/produttore Shawn Levy potrebbe finire per dirigere Boy Band, ma dipenderà più dal suo calendario, che per adesso appare riempito totalmente dalle riprese di Deadpool che tra qualche settimana cominceranno a Londra.



Un film che racconterà la reunion di una boy band

Il magazine americano per ora descrive il film in maniera molto generica (e anche abbastanza intuibile, basandoci sul titolo): Boy Band sarà appunto la storia della reunion di una boy band.



Non è ancora chiaro quale ruolo assumerà Reynolds, tuttavia c'è chi non vede l'ora di sentirlo cantare nella suddetta boy band, anche perché parliamo di un attore che si è già dimostrato capace di far sentire la sua ugola. L’ha fatto con Spirited, il film di Natale di Apple che è stato presentato in anteprima alla fine dell'anno scorso e ha visto l'attore ballare e cantare insieme al co-protagonista Will Ferrell in molti numeri musicali.



Le reunion di fine anni ’90 sono molto gettonate sullo schermo approfondimento Deadpool 3, Ryan Reynolds: ci sarà Hugh Jackman nei panni di Wolverine Come tematica, quella della reunion di gruppi musicali della fine degli anni Novanta e di inizio Duemila è abbastanza gettonata. Si è infatti rivelato un terreno fertile per la commedia, con la serie televisiva distribuita da Peacock TV Girls5eva che ne è un esempio notevole.



C'è poi un esempio cinematografico sempre notevole, anche se molto sottovalutato: si intitola Popstar: Never Stop Never Stopping ed è la commedia musicale mockumentary americana del 2016 diretta da Akiva Schaffer e Jorma Taccone e scritta e interpretata da Andy Samberg, Taccone e Schaffer. Il trio ha anche coprodotto il film con Judd Apatow e Rodney Rothman. Sarah Silverman, Tim Meadows, Imogen Poots, Joan Cusack e Maya Rudolph appaiono in ruoli secondari.



Il film Popstar: Never Stop Never Stopping è stato distribuito il 3 giugno 2016 dalla Universal Pictures, registrando un insuccesso enorme: ha incassato poco più di 9 milioni di dollari, non riuscendo a raggiungere il suo budget di 20 milioni di dollari. Eppure la critica lo ha incensato, rendendolo una pellicola di culto.