Ficarra e Picone di nuovo "Incastrati", su Netflix la seconda stagione

E’ un buon periodo per Salvo Ficarra e Valentino Picone, reduci dal successo del film di Roberto Andò “La stranezza”, che li ha visti recitare al fianco di Toni Servillo. Straordinarie maschere della comicità, se la cavano benissimo anche nei ruoli drammatici. Incastrati, mixa comedy e drama, raccontando la Sicilia con una leggerezza mai banale.

“Per le serie tv proviamo amore”, dice Valentino Picone. “La serie tv è uno sport diverso. Non si può paragonare il calcio alla pallacanestro, la pallacanestro alla pallavolo: è proprio un genere diverso. Nel realizzare Incastrati ci sono stati divertimento e amore, siamo partiti da qui per dare vita a questo lavoro”.

approfondimento

Ficarra e Picone sbarcano su Netflix con la serie tv Incastrati

Salvo e Valentino nella finzione sono due antennisti, due eroi per caso, che si ritrovano nel mirino della mafia.

“La sfida di questa stagione è stata scoprire chi è l’assassino”, scherza Ficarra. “Forse l’ho capito, voglio vedere fino alla fine, fino all’ultima puntata, perché voglio essere sicuro; sarà una bella sfida, anche per il pubblico”.

A proposito della popolarità internazionale, conquistata dopo la prima serie, Salvo dice: “E’ un incidente di percorso, non è una cosa alla quale pensi prima. La storia è piaciuta, ci auguriamo che sia così anche con la seconda stagione”.

“E’ nato tutto da un divertimento”, confessa Picone. “Un giorno ci siamo detti: ti immagini a entrare e trovare una persona morta in un appartamento e due cretini che invece di chiamare la polizia, puliscono le impronte e vanno via? Che cosa potrebbe succedere? A quel punto abbiamo cominciato a giocare e giocando abbiamo dipanato la storia in due stagioni e adesso si conclude. Quindi, chi ha visto la prima stagione, saprà con la seconda stagione cosa accade; perché tutto torna, è tutto collegato”.