Grande Fratello VIP, chi è stato eliminato giovedì 23 febbraio

Eliminato Antonino Spinalbese, in nomination Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Micole Murgia, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli

GRANDE FRATELLO VIP, ANTONINO SPINALBESE ELIMINATO

approfondimento

Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti nominati

Il pubblico ha deciso che ad abbandonare il Grande Fratello VIP avrebbe dovuto essere Antonino Spinalbese. Il concorrete ha ottenuto il 12% dei voti a favore contro il 34% per Micol Incorvaia, il 30% per Antonella Fiordelisi e il 24% per Nikita Pelizon.