Grande Fratello VIP, Attilio Romita è stato eliminato

GRANDE fratello vip, attilio romita eliminato

Otto concorrenti si sono dati battagli al televoto che ha portato all'eliminazione di Attilio Romita. Il giornalista è stato votato dal 5% del pubblico contro il 26% a favore di Edoardo Donnamaria, il 22% per Nikita Pelizon, il 20% per Oriana Marzoli, l’8% per Nicole Murgia, il 7% per Daniele Dal Moro, il 6% per Antonino Spinalbese e il 6% per Davide Donadei.