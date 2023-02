Gegia radiata dall'albo degli psicologi dopo caso Bellavia al GF Vip

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Gegia è stata radiata dall'albo degli psicologi dopo il caso Bellavia al Grande Fratello Vip. Al secolo Francesca Antonaci, Gegia è l'attrice che ha sollevato molte polemiche durante la sua ultima partecipazione al reality televisivo. Oltre a essere un'attrice, è anche laureata in psicologia e iscritta all'ordine degli psicologi del Lazio. In queste ore Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, ha fatto sapere su Instagram che è stata radiata dall'albo, dopo numerose segnalazioni (tra cui quella di Satti stessa). Veronica Satti ha comunicato la notizia nelle sue storie di Instagram. La radiazione dall'albo è una conseguenza del "caso Marco Bellavia": a causa degli atteggiamenti tenuti non solo dalla Gegia attrice ma anche dalla Francesca Antonaci psicologa (come lei stessa ci ha tenuto a sottolineato di essere), la decisione dell'ordine degli psicologi del Lazio è stata presa: da adesso è fuori dall'Ordine.

Gegia, lo ricordiamo, aveva sminuito il malessere di Marco Bellavia, il quale non sapeva se continuare o meno la sua esperienza nella Casa del GF a causa di problemi legati alla sua salute mentale. L’attore, conduttore televisivo, imprenditore ed ex modello italiano Marco Bellavia ha raccontato di soffrire di un forte disturbo d'ansia e, durante una sua crisi, Gegia lo aveva apostrofato in un modo che non solo non si addice a uno psicologo ma che, in generale, non si addice a nessuno. L'aveva definito "matto" e "malato”, dopo di che aveva pronunciato queste parole: “Non me ne frega niente di cosa hai avuto, da psicologa ti consiglio di stare zitto”. In più, rivolgendosi agli altri inquilini, ha aggiunto: "Non lo vedete che sta bene? Siamo noi che stiamo male!”. Nella quarta puntata dell’ultima edizione del Grande Fratello, Bellavia ha dichiarato di soffrire di depressione e ha deciso di abbandonare la Casa del reality.

Le segnalazioni sono partite dalla stessa Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo



approfondimento

Chi è Marco Bellavia, da Bim Bum Bam al Grande Fratello Vip. FOTO

Il motivo per cui a diffondere con soddisfazione la notizia su Instagram nelle sue storie è la figlia di Bobby Solo è perché lei, Veronica Satti, si è sentita personalmente toccata dalle infelici dichiarazioni della ex gieffina, in quanto affetta da un disturbo borderline della personalità.



"Se dici sciocchezze qualificandoti come psicologa, come psicologa te ne prendi le conseguenze", ha scritto Veronica Satti, pubblicando sui social network l'esito dell'istruttoria, che era stata aperta nell'ottobre 2022, subito dopo i fatti accaduti all'interno della Casa del Grande Fratello.

Istruttoria che era stata aperta grazie alle segnalazioni della psicologa Alessia Pontecorvo e dalla stessa Veronica Satti.

"Giustizia! Grazie Alessia Pontecorvo per avermi scelta per fare squadra, per essere una squadra. Abbiamo deciso, dopo le gravi cose avvenute al gfvip nei confronti di Marco Bellavia, di fare qualcosa di concreto. Nell’arco di poche ore dalle vessazioni che si sono viste nei confronti di Bellavia. Ci siamo soffermate sul comportamento di Gegia (Francesca Antonaci), iscritta all’ordine degli psicologi Lazio. […] I comportamenti da condannare erano diversi e tutti gravi: lo ha apostrofato pazzo e malato e ha comunque continuato a tormentarlo, ma la cosa che più ci ha lasciate senza parole e ci ha fatte arrabbiare è stata una diagnosi fatta in diretta tv”, ha dichiarato Veronica Satti. “Francesca Antonaci è l’antitesi di chi studia psicologia: lo psicologo è tenuto a ottemperare alle norme del Regolamento Europeo (anche se non pratica) una di queste norme riguarda la privacy della diagnosi e dei dati sensibili. A oggi, dopo l’istruttoria aperta grazie non solo ai nostri (miei e di Alessia Pontecorvo) esposti ma anche grazie a tutte le vostre richieste di giustizia, giustizia è stata fatta: Francesca Antonaci in arte Gegia è stata radiata dall’albo dell’ordine degli psicologi del Lazio".

E infine aggiunge: "Noi ci impegniamo da tempo a validare la salute mentale e ringrazio tutti gli psicologi che sui social network fanno divulgazione per abbattere lo stigma. Volgiamo normalizzare per dare possibilità alle persone di non sentirsi mai sbagliate se stanno soffrendo. Invitiamo a chiedere aiuto a figure professionali, e cerchiamo di mettere in sicurezza questo spazio sul quale puntiamo uno spotlight: la salute mentale. Come dice la grandissima psicologa rivoluzionaria Marsha Linehan: Ogni vita è degna di essere vissuta. Ce l’abbiamo fatta e abbiamo vinto!".