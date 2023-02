Grande Fratello, Sarah Altobello rientra in casa e in 4 al televoto

Eliminata Sarah Altobello che ha però fatto rientro in casa, in nomination Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese e Micol Incorvaia

Il padrone di casa ha aperto la serata analizzando quanto accaduto negli ultimi giorni per poi annunciare l’esito del televoto e l’eliminazione di Sarah Altobello, scelta dal 9,4% del pubblico contro il 23,9% a favore di Daniele Dal Moro, il 22,5% per Nikita Pelizon, il 18,6% per Nicole Murgia, il 16,1% per Andrea Maestrelli e il 9,5% per Antonino Spinalbese.