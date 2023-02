Oriana Marzoli è stata votata come la preferita del pubblico a casa, in nomination sei concorrenti: Nikita Pelizon, Sarah Altobello, Antonino Spinalbese, Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro e Nicole Murgia

grande fratello vip, nikita pelizon è la preferita del pubblico

Chiarimenti, discussioni e divertimento. L’ultima puntata del reality-show non ha risparmiato colpi di scena. Alfonso Signorini ha raccontato quanto accaduto nella casa insieme a Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi. Fulcro della puntata l'esito del televoto con cui il pubblico ha eletto il proprio concorrente preferito, ovvero Oriana Marzoli, scelta dal 43% dei telespettatori contro il 29% a favore di Antonella Fiordelisi, il 23% per Nikita Pelizon e il 5% per Antonino Spinalbese.

In seguito all’esito del televoto, la modella ha scelto di mandare direttamente in nomination Nikita Pelizon.