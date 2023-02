I primi verdetti sulle canzoni in gara nella 73esima edizione del Festival di Sanremo sono arrivati. Ma la giuria dei giornalisti non c’entra, quella demoscopia neanche e neppure il televoto.

I giudizi, per ora, sono molto più impersonali e distaccati. A formularli è l’algoritmo di Spotify che ha analizzato i brani della kermesse sanremese e li ha messi in fila riguardo ad alcune caratteristiche. Tra queste la ballabilità, l’energia e la positività trasmesse dal brano.

I BRANI più ballabili di Sanremo 2023



Alla musica, in fondo, si chiedono tante cose, non ultima che faccia ballare. E, almeno secondo i complessi e un po’ imperscrutabili sistemi di analisi del servizio di streaming, alcuni brani sanremesi inviterebbero a muoversi più di altri. E pazienza se poi, ascoltando i testi, non sempre verrebbe voglia di dimenarsi. L’algoritmo dei significati delle parole se ne infischia e lo dobbiamo prendere così com'è.

Il risultato (compreso tra 0, il minimo, e 1, il massimo) è che tra i brani più ballabili di Sanremo 2023 rientra “Mostro” di Gianmaria che, per usare le parole dell’autore, parla “di una persona che si è smarrita”. Con un punteggio di 0.718, si piazza al terzo posto in questa speciale classifica.

Subito sopra ecco Will con “Stupido” (0.749 lo score). “Siamo ferite che ballano”, dice. E anche se non è questo riferimento alla danza ad avere colpito l’algoritmo, di certo il sistema informatico deve avere apprezzato la verve della canzone.

Ma il brano più danzereccio della rassegna resta quello di Madame. La protagonista è una prostituta innamorata e delusa. Forse non il tema più adatto per un ballo scatenato ma le macchine, come detto, seguono percorsi di interpretazione diversi da quelli umani e la morale alla fine è che “Il bene nel male” stacca tutti in questo parametro (0.829).