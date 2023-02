Vanity Fair, Paola & Chiara protagoniste della cover

In attesa del loro ritorno sul palco del Teatro Ariston, Paola & Chiara hanno conquistato la cover dell’ultimo numero di Vanity Fair

Cresce l’attesa per l’inizio della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo . Tra gli artisti in gara anche Paola & Chiara , protagoniste dell’ultimo numero di Vanity Fair.

A distanza di dieci anni dallo scioglimento, le sorelle Iezzi sono pronte per tornare a far ballare tutti. Paola & Chiara saliranno sul palco del Teatro Ariston con il brano dance Furore, di cui hanno svelato la cover alcuni giorni fa.

Vanity Fair ha deciso di dedicare la copertina dell’ultimo numero alle voci di Amici come prima, come mostrato nel post condiviso sul profilo Instagram da oltre 1.300.000 follower .

Il 27 maggio le sorelle Iezzi daranno il via al Paola & Chiara - Per sempre Tour dal palco dell’Atlantico di Roma per poi arrivare al Fabrique di Milano il 13 e il 14 maggio.